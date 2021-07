O 96 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, zmarło 21 kolejnych chorych na COVID-19, z czego 13 osób miało choroby współistniejące. To oznacza, że liczba zakażeń od początku epidemii zwiększyła się do 2 880 107, a zgonów - do 75 065.

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą ze wszystkich województw: śląskiego (9), mazowieckiego (18), wielkopolskiego (16), dolnośląskiego (5), kujawsko-pomorskiego (5), małopolskiego (7), łódzkiego (1), zachodniopomorskiego (7), pomorskiego (5), świętokrzyskiego (1), lubelskiego (6), lubuskiego (2), podkarpackiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), opolskiego (3) i podlaskiego (1).

8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

To oznacza, że liczba wszystkich wykrytych przypadków SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 2 880 010. Zmarło 75 044 chorych na COVID-19.

Z zainfekowania koronawirusem wyzdrowiało łącznie 2 652 004 osoby. W szpitalach jest 690 chorych z COVID-19, a 103 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Resort podał również, że dla pacjentów z koronawirusem przygotowano 7 552 łóżka i 722 respiratory. Na kwarantannie przebywa 84 100 osób.

Niezaszczepieni do Czech tylko z ważnym testem

Osoby niezaszczepione, w tym Polacy, którzy chcą wjechać do Czech po 9 lipca br., muszą mieć negatywny test na obecność koronawirusa, poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Vojtiech. Rząd zdecydował, że osoby tylko po pierwszej dawce nie będą uznawane za w pełni zaszczepione.



Dotąd w Czechach obowiązywał przepis, że po upływie 22 dni po zaszczepieniu pierwszą dawką można było przekraczać granicę, uczestniczyć w akcjach kulturalnych i sportowych, odwiedzać restauracje lub muzea.

Od 9 lipca ta zasada przestaje obowiązywać, a osobą w pełni zaszczepioną będzie ta, która przyjęła drugą dawkę co najmniej przed 14 dniami. Do udokumentowania szczepień wystarczy "Unijny Certyfikat Covidowy". Do Certyfikatu można także wprowadzić informację o przebyciu choroby COVID-19, co przez 180 dni traktowane jest jako posiadanie pełnej odporności.

