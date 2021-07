Policja z Łodzi opublikowała wizerunki trzech mężczyzn uchwyconych przez kamery miejskiego monitoringu, którzy 4 grudnia ub. roku byli w okolicy Parku Na Zdrowiu, w czasie kiedy doszło tam do zabójstwa 57-letniej kobiety. Osoby te mogą mieć istotne dla śledztwa informacje.

Do zabójstwa 57-latki doszło na początku grudnia ubiegłego roku; do tej pory policji nie udało się doprowadzić do odnalezienia sprawcy tej zbrodni.

Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Łodzi wynika, że 4 grudnia 57-latka wyszła z domu na osiedlu Teofilów z psem ok. godz. 18. Około godz. 19.30 błąkające się zwierzę odnalazły przygodne osoby, które udały się z psem do weterynarza.

Po czipie odnaleziono miejsce zamieszkania jego właścicieli.

W mieszkaniu był mąż kobiety, który - jak się okazało - zgłosił już policji zaginięcie żony. Rozpoczęto poszukiwania. Następnego dnia ciało 57-latki odnaleziono ok. godz. 5 rano w Parku na Zdrowiu, pomiędzy al. Unii a ul. Konstantynowską. Było przykryte liśćmi.

Zdjęcia mężczyzn

W piątek łódzka policja opublikowała na swojej stronie lodzka.policja.gov.pl i w mediach społecznościowych filmy oraz zdjęcia trzech mężczyzn, których kamery monitoringu uchwyciły w okolicach lub na terenie Parku na Zdrowiu.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka, mimo wielu czynności podjętych przez funkcjonariuszy, do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości, a mogą oni posiadać ważne informacje, które pomogą w prowadzonym śledztwie.

- Jeśli jesteś osobą, której wizerunek prezentujemy albo znasz tę osobę, skontaktuj się z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 21 06 w godz. 8-16 lub całodobowo z dyżurnym KWP w Łodzi pod nr tel. 47 841 22 57. Zapewniamy anonimowość. Być może nieistotny w ocenie świadka szczegół okaże się tym przełomowym w połączeniu z wiedzą, którą już mają policjanci - dodała Kącka.

rsr/PAP