- Jak pokazują sondaże, Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem będzie miała dwa razy mniejsze poparcie niż pod dowództwem Rafała Trzaskowskiego - przekonuje Franciszek Sterczewski. - Donald Tusk jest mile widziany na wszystkich wydarzeniach, ale powinien być liderem tematów europejskich, ale przez siedem lat jego nieobecności wiele się w Polsce zmieniło - mówi. Franciszek Sterczerwski odniósł się też do sposobu, w jakim Tusk wraca do polityki, jak to określił, ogłaszając i nie pytając nikogo o zdanie.

Sterczewski mówił, że rolą wielkich liderów jest wspierać młode pokolenie polityków dodając, że nie chodzi o wiek, a o "partyjny sposób myślenia". - Tak robi to Aleksander Kwaśniewski czy nawet Jarosław Kaczyński - mówił.

Czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki to pytanie, które od kilkunastu dni zadają sobie wszyscy politycy i dziennikarze. Wszystko prawdopodobnie rozstrzygnie się w sobotę, kiedy odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej PO. W obradach ma wziąć udział Donald Tusk, który przedstawi swoje plany na powrót do krajowej polityki.

ZOBACZ: Nowy sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu. PiS na czele, Polska 2050 Hołowni ze spadkiem

W ostatnich wyborach parlamentarnych Franciszek Sterczewski startował z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Zdobył 25 tys. 60 głosów co przełożyło się na trzeci wynik w Koalicji Obywatelskiej (wyprzedził m.in. Rafała Grupińskiego, lepsze wyniki uzyskały Joanna Jaśkowiak i Adam Szłapka) i piąty wynik w całym okręgu. Jest znanym miejskim aktywistą i inicjatorem "łańcuchów światła" - serii manifestacji w obronie sądów.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

WIDEO - 3 lipca wchodzi "Dyrektywa Plastikowa". Koniec z jednorazowymi naczyniami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/Polsat News, Polsatnews.pl