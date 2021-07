Od godz. 10:00 w piątek na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych będą dostępne wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Za tydzień, od 9 lipca, absolwenci będą mogli odbierać zaświadczenia, niezbędne przy rekrutacji do szkół średnich.

Tegoroczne egzaminy, z racji pandemii, odbyły się w końcówce maja. Wymagania także były inne niż w latach ubiegłych. Wyniki egzaminów uczniowie będą mogli sprawdzić od godz. 10:00 na stronach OKE.

Aby zalogować się do strony z wynikami uczniowie potrzebują swojego numeru PESEL oraz hasła, które otrzymali w szkole. Strona wyświetli dane ucznia oraz jego wyniki z poszczególnych egzaminów.

Egzaminy w pandemii

Egzaminy ze wszystkich przedmiotów odbyły się stacjonarnie, w reżimie sanitarnym. Przystąpić w terminie nie mogły osoby, które miały jakiekolwiek objawy choroby. Zasada ta dotyczyła zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Dyrektorzy szkół byli zobowiązani do przestrzegania reżimu i zapewnienia płynów do dezynfekcji przy wejściu do szkoły oraz każdej sali, w której odbywały się egzaminy.

Uczniowie pisali testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Egzaminy trwały od 25 do 27 maja 2021 roku.

WIDEO - Policjanci handlowali bronią? Są podejrzani o powiązania z przemytnikami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl