- Pogorszenie się stanu zdrowia Andżeliki Borys może sprawić, że będzie skłonna wyjechać do Polski, ale teraz nie ma takiej możliwości - mówił Pisalnik.

Uznał, że "jej stan może być poważny". - Nie można dopuścić, by człowiek chory cierpiał - powiedział.

Warunki w areszcie

Pisalnik pytany o warunki, jakie mogą być w białoruskich aresztach, przypomniał, że sam w nich kilkukrotnie bywał.

- Byłem w aresztach sporo czasu temu, to czasy 2005-2006, kiedy trafiałem do aresztów za działalność w Związku i za bycie dziennikarzem - wyjaśniał. - To było spanie na deskach, bez poduszek, materaców, kołder - mówił. - To się raczej nie zmieniło - dodał.

Polscy więźniowie

Obecnie, według oficjalnych białoruskich źródeł, w aresztach i zakładach karnych przebywa około 500 więźniów politycznych, w tym kilku Polaków. To m.in dziennikarz Andrzej Poczobut oraz Andżelika Borys.

Trzem działaczkom związku udało się wrócić do Polski. To Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa. O ich uwolnieniu z aresztu w początku czerwca poinformowało polskie MSZ. Podano wówczas, że Borys i Poczobut mieli odmówić wyjazdu.

- Trzy panie skorzystały z biletu w jedną stroną - przypomniał Pisalnik. Dodał, że stan pozostającego w areszcie Andrzeja Poczobuta nie jest dokładnie znany. - Z informacji jakie mamy wynika, że Andrzej Poczobut zaraził się w więzieniu Covid-19 i będąc człowiekiem ze schorzeniami sercowymi, mógł mieć ciężki przebieg choroby - wyjaśniał Pisalnik.

Dodał, że żona dziennikarza, Oksana, dowiedziała się, że Andrzej Poczobut jest pod opieką lekarza. Ale nie ma dokładnych informacji o stanie jego zdrowia.

Zaznaczył, że zalecałby Andżelice Borys skorzystanie z opcji wyjazdu z Białorusi. - Doradzam jej to, bo zdrowie i życie to rzeczy, których nie da się odzyskać - podsumował.

