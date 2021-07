- Politycy PSL przekazali mi, że ich partia ponownie zgłosi kandydaturę prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich - mówił w czwartkowym "Graffiti" poseł Paweł Zalewski, który w połowie maja został wykluczony z PO. Jak dodał, obecna sejmowa arytmetyka daje szansę, by tym razem Wiącek został wybrany.

Do piątku można zgłaszać kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. To szósty raz, gdy parlament zajmuje się procedurą wyboru osoby piastującej to stanowisko.

Dotychczasowe próby kończyły się w Sejmie, który odrzucał kandydatów, albo w Senacie, gdzie blokowano wybranych przez izbę niższą.

Zalewski: PiS próbowało rozgrywać PSL

W czwartkowym programie "Graffiti" poseł Paweł Zalewski przypomniał, że 15 lipca wchodzi w życie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że kadencja RPO nie może być wydłużana, jeśli parlament nie wybrał następcy. To oznacza, że z urzędu odejdzie Adam Bodnar.

- Ważne by opozycja zgłosiła kandydata, aby Rzecznika wybrać demokratycznie, a w sposób narzucony przez PiS - zauważył gość Polsat News.

Jego zdaniem, partia rządząca próbowała "rozgrywać" PSL, aby ludowcy zgłosili kandydata, którego nie poprze PO. Wówczas PiS miałoby wesprzeć osobę zgłoszoną przez PSL.

- Mam potwierdzenie od kolegów z PSL-u, że zgłoszą ponownie kandydaturę prof. Marcina Wiącka i ja ją poprę - zapewnił.

"Arytmetyka daje szansę na wybór Wiącka"

W opinii Zalewskiego, obecna arytmetyka sejmowa, wytworzona niedawno po odejściu trzech posłów z klubu PiS, daje szansę na wybór prof. Wiącka przez Sejm i Senat - uznał.

Prof. Marcin Wiącek, podczas poprzedniej próby wyboru RPO, rywalizował z senator niezależną Lidią Staroń. Przegrał głosowanie w Sejmie, mimo że popierały go KO, PSL, Lewica oraz Porozumienie.

