Posłowie odeszli z klubu PiS. "Czeka ich polityczna śmierć"

Większość sejmowa jest płynna, ale póki co jest bezpieczna; posłowie, którzy odeszli z klubu PiS, muszą mieć świadomość, że znajdą się poza obozem prawicy i czeka ich polityczna śmierć - ocenił we wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o trójkę posłów, którzy opuścili jego klub.

Posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili w piątek, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczy 229 osób, więc formalnie klub ten traci większość w Sejmie.

Terlecki pytany w poniedziałek przez dziennikarzy, co się stało z większością, jaką klub PiS miał dotąd w Sejmie, odparł: "No, większość jest płynna". - Jest płynna, ale póki co większość jest bezpieczna - zapewnił, odpowiadając na kolejne pytania.

Na uwagę, że ze strony posłów, którzy odeszli z klubu, padły "mocne słowa", Terlecki stwierdził: "To z naszej też muszą padać mocne, bo nie ma na to rady. Muszą mieć świadomość, że znajdą się poza obozem prawicy".

"Polityczna śmierć"

Dopytywany, co wtedy ich czeka, szef klubu PiS odpowiedział, że "polityczna śmierć, co tu dużo mówić". Terlecki przyznał też, że trudno powiedzieć, czy będą kolejne odejścia z klubu.

ZOBACZ: Ryszard Terlecki: mamy dwóch kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich

- W tej chwili jest taka aura właśnie sprzyjająca odchodzeniu, ale myślę, że po kongresie (PiS) to się zmieni - zaznaczył.

Kongres statutowo-wyborczy Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się w najbliższa sobotę. W jego trakcie odbędą się wybory prezesa partii, Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego.

- Będziemy podejmować również uchwałę o zmianie statutu, która dotyczyć będzie struktury organizacyjnej partii. O szczegółach poinformujemy po podjęciu uchwały - mówiła w poniedziałek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

WIDEO - Dyskusja o Nowym Ładzie w "Debacie Tygodnia". Orzeł: PiS się pomylił Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/PAP