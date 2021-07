W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami. Opady w burzach do 20 mm. Lokalnie mgła -widzialność do 300m

Temperatura minimalna od 11 do 17°C

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz do 65 km/h#IMGW pic.twitter.com/7gkzf0W8RF