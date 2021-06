Na środę zaplanowane są protesty ratowników medycznych. Manifestacje zostaną zorganizowane w południe m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie. Główna pikieta ma odbyć się przed siedzibą Ministerstwa Zdrowa w Warszawie przy ul. Miodowej.

Wcześniej, o 9:00, rozpoczęła się manifestacja w Katowicach. Powodem protestów ratowników są, jak sami zaznaczają, przede wszystkim wynagrodzenia. "Wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę dodatku MZ czyli o 1200 zł brutto do podstawy, do wysokości współczynnika co najmniej 0,95 dla wszystkich Ratowników Medycznych zatrudnionych na umowie o pracę w jednostkach finansowych ze środków publicznych" - piszą na facebookwym profilu ratownicy.

"30 czerwca spotkamy się, żeby zamanifestować swoją obecność w systemie ochrony zdrowia. To jest już pewne. Ministerstwo Zdrowia niekoniecznie jest otwarte na rozmowy, tzn. zaproszenie wysłali (trochę późno, Minister Niedzielski na konferencji podkreślił, że rozmowy z ratownikami medycznymi trwają, hmmm, może ktoś na nich był, bo nie my)" - zwracają uwagę.

"My jesteśmy w ciągłym dialogu"

Adam Niedzielski pytany w poniedziałek na konferencji prasowej, czy rząd ma przygotowaną jakąś propozycję dla ratowników, odpowiedział: "Przede wszystkim my jesteśmy w ciągłym dialogu z różnymi przedstawicielami grup medycznych". - Chociażby wczorajsze negocjacje czy inne rozmowy, które prowadzimy na bieżąco, dzisiaj z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej - dodawał.

- Jeżeli chodzi o negocjacje płacowe to na razie przyjęliśmy rozwiązanie, które dotyczy tego, co stanie się w lipcu, czyli ta nowelizacja ustawy, to było zagwarantowanie przesunięcia w czasie na lipiec tego, co miało się zadziać dopiero od 2022 roku, czyli to jest pół roku wcześniej otrzymana podwyżka minimalnego wynagrodzenia. My szacujemy, że ten koszt półroczny to jest blisko 4 miliardy, a druga rzecz, o której warto powiedzieć: to nie jest koniec tych rozmów. Te rozmowy są kontynuowane. Dzisiaj rano chociażby było spotkanie prowadzone przez ministra Miłkowskiego (Maciej Miłkowski) z udziałem również przedstawicieli chociażby Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który wrócił do naszego stołu negocjacyjnego za co bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącej - mówił minister zdrowia.

Wskazał, że "te rozmowy mają teraz pewien horyzont związany z tą nową deklaracją wzrostu nakładów (na służbę zdrowia) do 7 procent PKB". - My będziemy rozmawiali w trakcie tych rozmów, jak rozłożyć ten wzrost nakładów tak, żeby gwarancja czy zapewnienie partycypacji dla zawodów medycznych, w tym wzroście nakładów, również był zagwarantowany - dodał.

- Pod tym kątem te negocjacje trwają i w tym sensie również przedstawiciele ratowników mogą liczyć na to, że tak, jak wszystkie inne zawody, będą docenione w tej ścieżce wzrostu nakładów na zdrowie - zadeklarował Niedzielski.

Sporne wynagrodzenia

17 czerwca prezydent podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakłada m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.

