We wtorek były 123 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 17 osób - łącznie to 26 zgonów pacjentów z tą chorobą.

Tydzień temu potwierdzono 165 nowych przypadków koronawirusa. Łącznie zmarło wtedy 35 chorych - z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, a 29 ofiar miało choroby współistniejące.

104 zakażenia koronawirusem

"Mamy 104 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia" - podał resort zdrowia w środę.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (16), łódzkiego (14), wielkopolskiego (14), świętokrzyskiego (8), lubelskiego (7), pomorskiego (6), dolnośląskiego (5), kujawsko-pomorskiego (5), podlaskiego (5), małopolskiego (4), podkarpackiego (4), opolskiego (3), śląskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), zachodniopomorskiego (2), lubuskiego (1).

4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Łączna liczba zakażeń od początku pandemii wynosi 2 mln 879 tys. 912.

16 zgonów chorych z SARS-CoV-2

Zmarło 16 chorych na COVID-19, w tym z wyłącznie powodu COVID-19 - 3, a z powodu chorób współistniejących - 13.

Łączna liczba zgonów od początku pandemii wynosi 75 tys. 21.

Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 13 osób.



Prawie 30 mln szczepień

Do tej pory w Polsce wykonano 28 mln 888 tys. 753 szczepienia na COVID-19. Jedną dawkę preparatu na koronawirusa otrzymało 16 mln 788 tys. 252 pacjentów. W pełni zaszczepione są 13 mln 34 tys. 402 osoby.

Do Polski trafiło 33 mln 13 tys. 670 dawek szczepionek.

Testy na COVID-19: ponad 50 tys.

W ciągu doby wykonano 50 tys. 88 testów na koronawirusa. Laboratoria przebadały od początku pandemii 17 mln 405 tys. 420 próbek pobranych od 17 mln 21 tys. 290 pacjentów.

Liczba zleceń z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej sięgnęła 4 mln 83 tys. 233. W ciągu doby takich zleceń było 1739.

W ciągu doby wykonano 31 tys. 35 testów antygenowych.

Poniżej 1000 chorych w szpitalach

Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że chorzy na koronawirusa zajmowali w środę 924 łóżka spośród ogółu 10 tys. 344 przygotowanych dla nich miejsc.

Ciężko chorzy na COVID-19 są podpięci do 153 respiratorów. Wszystkich takich urządzeń przeznaczonych dla zakażonych w całym kraju jest obecnie 1061.

Na kwarantannie przebywa 74 tys. 745 osób.

Wyzdrowiało - jak dotąd - 2 mln 651 tys. 787 osób. W ciągu doby z choroby wyszło 98 pacjentów.

Niedzielski: gwarancja nieodpłatnych szczepień

- Do końca września jest gwarancja, że szczepienie przeciw COVID-19 będzie nieodpłatne - zapewnił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzień wcześniej informował, że wśród rządzących trwa dyskusja o ewentualnym wprowadzeniu "odpłatności za szczepienie" na koronawirusa, czyli wprowadzenia go w "normalny system refundacyjny". W poniedziałek prod. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze stwierdziła, że możliwe jest natomiast wprowadzenie odpłatności za usługę, wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia.

We wtorek minister Adam Niedzielski przekazał także, że "istnieje prawdopodobieństwo, iż czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia". Przestrzegł również, że "jeśli nastąpi wzrost zakażeń, obowiązek noszenia maseczek w zamkniętej przestrzeni będzie ważny również we wrześniu".

Poziom wyszczepienia zdecyduje o obostrzeniach?

- Jeśli dojdziemy do przyspieszenia pandemicznego, to poziom wyszczepienia w województwach będzie brany pod uwagę przy wprowadzaniu obostrzeń - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej.

We wtorek rano podczas spotkania zespołu kryzysowego dyskutowano o tym, że do tej pory mapa obostrzeń była oparta "przede wszystkim na liczbie nowych zakażeń, na ewentualności obciążenia infrastruktury szpitalnej". - Na pewno w tej chwili takim parametrem, który będziemy dodatkowo rozpatrywali będzie poziom wyszczepienia - przyznał minister.

Rząd apeluje o ostrożność i rozsądek

Zapalenie płuc nazwane COVID-19 lekarze zidentyfikowali po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń szybko wzrosła, a Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 r. ogłosiła dla całego świata stan pandemii. W Polsce pacjent "zero" został zdiagnozowany na początku marca, rząd ogłosił wprowadzenie obostrzeń. Zamknięto w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie nastąpił znaczny spadek liczby zakażeń, a w pełni zaszczepionych jest prawie 13 mln Polaków.

Jednak w obliczu rozprzestrzeniania się nowego wariantu Delta rząd utrzymuje nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i apeluje o zachowywanie ostrożności: utrzymanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa w przypadku braku możliwości jego zapewnienia oraz o dezynfekcję rąk. Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

