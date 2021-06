W środę spodziewamy się opadów deszczu i burz, które mogą być miejscami gwałtowne i połączone z gradem i porywistym wiatrem. Załamanie pogody nie dotrze miejscami na krańce północne i północno-wschodnie, natomiast po opadach zdąży się rozpogodzić na południu, gdzie będzie słonecznie.

W burzach w ciągu jednej godziny może spaść do 50 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 120 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Ochłodzenie, ciśnienie w górę

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 21 stopni na zachodzie do 29 stopni na południowym wschodzie. Wiatr ze zmieniających się kierunków będzie chwilami silny, w burzach porywisty.

Ciśnienie jest obniżone, ale będzie rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1006 hPa na zachodzie do 1009 hPa na północnym wschodzie. Biomet z powodu gwałtownych zjawisk będzie niekorzystny. Może odczuwać nasilone bóle, zmęczenie, osłabienie i rozdrażnienie.

IMGW ostrzega

IMGW wydał we wtorek wieczorem ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem w sześciu województwach zachodniej, centralnej i południowej części Polski. Alert pierwszego stopnia w związku z upałem obowiązuje na Mazowszu i w woj. pomorskim.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a także pierwszego stopnia dla części województw: lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Alerty obowiązują do środy rano. IMGW prognozuje, że na terenie obowiązywania tych ostrzeżeń burzom mogą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 80-90 km/h. Miejscami możliwy grad. Lokalnie w województwach objętych alertem drugiego stopnia - deszcz do 50 mm i wiatr do 100 km/h. Do środowego wieczoru obowiązują natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na całym Mazowszu oraz części woj. pomorskiego. Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 28 do 31 st. C.

msl/TwojaPogoda.pl/PAP