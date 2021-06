Reforma i wzmocnienie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Światowej Organizacji Handlu (WTO), multilateralizm w odpowiedzi na kryzys pandemii - takie globalne wyzwania wskazał we wtorek, otwierając obrady szefów MSZ krajów G20 w Materze, włoski minister Luigi Di Maio.

W spotkaniu w historycznym mieście na południu Włoch uczestniczą 32 osoby. Rosja i Korea Południowa przysłały swoich wiceministrów spraw zagranicznych. Zdalnie w obradach udział biorą ministrowie z Chin, Brazylii i Australii.

Pandemia pokazała kruchość handlu międzynarodowego

Obecni są szefowie mających siedzibę w Rzymie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowego Programu Żywnościowego (WFP) i Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), z którymi omówiona zostanie sprawa walki z głodem na świecie i wyznaczony cel jego likwidacji do 2030 roku.

Otwierając obrady Di Maio oświadczył, że pandemia ukazała potrzebę "wspólnej międzynarodowej odpowiedzi na kryzysy, wykraczające poza granice narodowe".

ZOBACZ: Komisja Europejska i USA ostrzegają Chiny. Chodzi o handel międzynarodowy

- Multilateralizm i współpraca mają kluczowe znaczenie, by odpowiedzieć na globalne wyzwania - mówił włoski minister. Położył nacisk na to, że aby działania te były skuteczne, niezbędne jest przywództwo ONZ.

Szef MSZ Włoch wśród najważniejszych wyzwań wskazał przeciwdziałanie negatywnemu sanitarnemu, społecznemu i gospodarczemu wpływowi pandemii oraz krzewienie ożywienia - zrównoważonego, włączającego i odpornego.

Ponadto podkreślił, że pandemia ukazała kruchość handlu międzynarodowego. Musi on być - oznajmił - wolny, równy i oparty na poszanowaniu wspólnych reguł po to, by możliwe było pokonanie skutków obecnego kryzysu, a gospodarki krajów uczynić „bardziej ekologicznymi i cyfrowymi”.

Konieczna jest reforma WHO

G20 - dodał - "musi dalej udzielać silnego wsparcia reformie Światowej Organizacji Handlu".

Jako kolejny cel wymienił osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez realizację "ambitnych planów" przez rosnącą liczbę państw.

- Na G20 spoczywa szczególna odpowiedzialność za krzewienie tego postępu - przypomniał.

ZOBACZ: WHO: szczepionkę być może co roku trzeba będzie podawać najbardziej zagrożonym

Di Maio zwrócił także uwagę na konieczność reformy Światowej Organizacji Zdrowia, by ją wzmocnić i skoordynować działania na poziomie globalnym.

- Potrzeba ochrony globalnych dóbr publicznych, w tym zdrowia, to pierwsza lekcja, jaką wyciągnęliśmy z pandemii - zauważył.

Rosja i Chiny na obradach

Uczestniczący w obradach amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oświadczył: "Potrzebna jest wielostronna współpraca, by zatrzymać globalny kryzys sanitarny”. Dodał, że trzeba wysłać więcej szczepionek krajom potrzebującym w ramach programu Covax. Jak dodał, USA wspierają go sumą 2 mld dolarów.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w rozmowie z dziennikarzami w Materze wyraził opinię, że w czasach globalnego kryzysu ważne jest to, by do stołu obrad zasiadali przedstawiciele Chin i Rosji. Ostrzegł zarazem, że "szczepionkowa dyplomacja" tych krajów ma na celu "osiągnięcie korzyści geostrategicznych w krótkim terminie", a nie ochronę globalnego zdrowia.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP