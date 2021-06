Dużych rozmiarów "smoczy człowiek", którego czaszkę w 2018 roku odnaleziono na dnie studni w pobliżu chińskiego miasta Harbin, prawdopodobnie należy do nowego, nieznanego wcześniej nauce, przedneandertalskiego gatunku ludzkiego. Zdaniem naukowców reprezentuje on gałąź, która setki tysięcy lat temu istniała w Azji Wschodniej.

Czaszka po raz pierwszy została odnaleziona przez anonimowego Chińczyka w 1933 roku. Mężczyzna pracował przy budowie mostu na rzece Songhua, kiedy odnalazł kość. Harbin znajdowało się wówczas pod japońską okupacją, a on nie chciał, aby znalezisko wpadło w ręce nieprzyjaciela, więc zakopał czaszkę w opuszczonej studni.

"Zamiast przekazać czaszkę swojemu japońskiemu przełożonemu, zakopał ją w opuszczonej studni, co jest tradycyjną chińską metodą ukrywania skarbów" - poinformowali naukowcy na łamach "The Innovation".

Ponad 80 lat później, niedługo przed śmiercią, poinformował wnuka o odkryciu z młodości. Czaszka została odkopana i przekazana do Muzeum Nauki o Ziemi Uniwersytetu Hebei GEO. Naukowcy nazwali znalezisko "smoczym człowiekiem" (Homo longi), nawiązując do nazwy przepływającej nieopodal rzeki "Czarnego Smoka".

Kim on był?

Naukowcy sądzą, że czaszka należy do około 50-letniego mężczyzny o szerokim nosie, dużych zębach, głęboko osadzonych oczach, nisko osadzonych brwiach, będącym przy tym potężnej budowy. Miał on mózg rozmiarami podobny do mózgu ludzi współczesnych.

Prawdopodobnie należał do linii, mogącej być naszymi najbliższymi krewnymi, nawet mocniej z nami spokrewnionymi niż neandertalczycy.

- Znaleźliśmy naszą dawno zaginioną linię siostrzaną - skomentował dla CNN Xijun Ni, profesor z Chińskiej Akademii Nauk i wicedyrektor Laboratorium Ewolucji Kręgowców i Człowieka.

- Czaszka z Harbin jest najważniejszą skamieniałością, jaką widziałem od 50 lat. Pokazuje, jak ważna jest Azja Wschodnia i Chiny w opowiadaniu ludzkiej historii - powiedział Chris Stringer, kierownik badań nad pochodzeniem człowieka w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i współautor badań.

Przedstawiciel Denisowian?

Analizy geochemiczne pokazały, że mógł on żyć nawet ponad 300 tysięcy lat temu.

Badacze nie są pewni, ale istnieje szansa, że był przedstawicielem Denisowian, mało poznanej i tajemniczej populacji gatunku homo, których kości po raz pierwszy zostały odnalezione na Syberii w 2008 roku.

Naukowcy sądzą, że krzyżowali się oni z homo sapiens. Poinformowali, iż niebawem zbadają czaszkę przy pomocy tomografii komputerowej, mają również nadzieję, że uda się wyodrębnić DNA z zachowanego zęba trzonowego.

