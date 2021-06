Handlowe niedziele i medyczna marihuana. Projekty ustaw Kukiz'15

Kolejne projekty ustaw, które znalazły się w umowie z PiS, chcemy zgłosić na najbliższe posiedzenie Sejmu - powiedział poseł Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko. Są to projekty dotyczące konopi siewnych, medycznych oraz w sprawie niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej

Sachajko przekazał, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć w dniach 7-8 lipca, chce złożyć kolejne projekty ustaw, które znalazły się w podpisanym pomiędzy PiS a Kukiz'15 porozumieniu. - Chciałbym złożyć conajmniej trzy projekty ustaw: o konopiach siewnych, medycznych oraz projekt ustanawiający niedzielę dniem sprzedaży bezpośredniej - poinformował poseł.

Konopie siewne i medyczne

Jak dodał, projekt dotyczący konopi siewnych zakłada m.in. zwiększenie dopuszczalnego poziom substancji psychoaktywnych THC z 0,20 do 0,30 proc., aby rolnicy nie obawiali się tego, że za przekroczenie o 0,01 proc. już będą stawali się przestępcami a także likwidację rejonizacji, aby była ona traktowana jak uprawa tytoniu i zgłaszana do ARiMR.

Przy konopiach medycznych byłaby to nowelizacja, która pozwoli hodować je również w Polsce przez krajowe instytuty badawcze podległe ministrowi rolnictwa; obecnie konopie są importowane z Kanady, Izraela, czy Holandii. - Dzięki temu instytuty będą miały pieniądze, a pacjenci będą mieli dostęp do taniego suszu czy preparatów - zaznaczył Sachajko.

Ustawa antykorupcyjna

Jak dodał, projekt ustawy ustanawiający niedzielę dniem sprzedaży bezpośredniej, obliguje wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast do tego, żeby w niedzielę musieli udostępnić rolnikom teren bezpłatnie do sprzedaży swoich produktów. - Dzięki temu my wszyscy klienci, konsumenci będziemy mogli kupić bezpośrednio od znanego sobie rolnika w znanym sobie miejscu produkty - wyjaśnił poseł.

Pierwszy projekt ustawy, tzw. antykorupcyjnej, który został złożony wspólnie przez posłów PiS i Kukiz'15, zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nich stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W ubiegłym tygodniu projekt został skierowany do prac w komisji. - Mam nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy tę ustawę jako cały Sejm - powiedział Sachajko.

