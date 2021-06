Samobój najlepszym "strzelcem" Euro 2020

Podczas trwających mistrzostw Europy padło już dziewięć bramek samobójczych. To tyle samo, ile we wszystkich poprzednich turniejach razem wziętych.

W poniedziałek w meczu Chorwacji z Hiszpanią (3:5 po dogrywce) gola samobójczego strzelił Pedri. Pomocnik Barcelony w 21. minucie spotkania w Kopenhadze podał do bramkarza Unaia Simona, który tylko lekko dotknął piłkę, ale nie zdołał jej zatrzymać i ta potoczyła się do bramki.

Był to już dziewiąty "swojak" podczas trwających mistrzostw Europy. Wcześniej w bieżącej edycji ME do własnej bramki trafił m.in. bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny.

Samobój ma więc spore szanse żeby zostać najlepszym "strzelcem" turnieju. Do tej pory najwięcej bramek na mistrzostwach strzelił Cristiano Ronaldo, który pięciokrotnie pokonywał bramkarza rywali. Kapitan reprezentacji Portugalii nie poprawi już jednak swojego dorobku, bo jego drużyna odpadła z turnieju po porażce 0:1 z Belgią.

Bramki samobójcze w EURO:



1960 - 0

1964 - 0

1968 - 0

1972 - 0

1976 - 1

1980 - 0

1984 - 0

1988 - 0

1992 - 0

1996 - 1

2000 - 1

2004 - 2

2008 - 0

2012 - 1

2016 - 3

2020 - 9



Zostało nam jeszcze 10,5 meczu.#EURO2020 #CROESP #CRO #ESP #strefaeuro pic.twitter.com/andIVthlaA — Filip Macuda (@f_macuda) June 28, 2021

Pierwszym piłkarzem, który trafił do niewłaściwej bramki podczas ME, był w 1976 roku reprezentant Czechosłowacji Anton Ondrus, który strzelił samobója w półfinałowym meczu z Holandią.

Gole samobójcze w piłkarskich mistrzostwach Europy:



16.06.1976 półfinał Anton Ondrus (Czechosłowacja)

18.06.1996 faza grupowa Lubosław Penew (Bułgaria)

25.06.2000 ćwierćfinał Dejan Govedarica (Jugosławia)

17.06.2004 faza grupowa Igor Tudor (Chorwacja)

30.06.2004 półfinał Jorge Andrade (Portugalia)

15.06.2012 faza grupowa Glen Johnson (Anglia)

13.06.2016 faza grupowa Ciaran Clark (Irlandia)

18.06.2016 faza grupowa Birkir Saevarsson (Islandia)

25.06.2016 1/8 finału Gareth McAuley (Irlandia Płn.)

11.06.2021 faza grupowe Merih Demiral (Turcja)

14.06.2021 faza grupowa Wojciech Szczęsny (Polska)

15.06.2021 faza grupowa Mats Hummels (Niemcy)

19.06.2021 faza grupowa Ruben Dias (Portugalia)

19.06.2021 faza grupowa Raphael Guerreiro (Portugalia)

21.06.2021 faza grupowa Lukas Hradecky (Finlandia)

23.06.2021 faza grupowa Martin Dubravka (Słowacja)

23.06.2021 faza grupowa Juraj Kucka (Słowacja)

28.06.2021 1/8 finału Pedri (Hiszpania)

