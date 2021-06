Obchody 65. rocznicy Czerwca '56. "Zajmuje szczególne miejsce"

W poniedziałek od rana w miejscach pamięci przy innych pomnikach i tablicach pamiątkowych w Poznaniu odbywają się rocznicowe obchody.

ZOBACZ: Obchody ku pamięci rtm. Pileckiego. "Jeden z najodważniejszych ludzi w historii"

28 czerwca 1956 roku robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina (ZISPO) podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Życie straciło wówczas 58 osób. Protest w ZISPO rozpoczął się o godz. 6, kiedy to pracy nie podjęła załoga W3. Rokrocznie o tej samej porze, przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych, pod tablicą upamiętniającą "robotniczy protest pracowników Fabryki Wagonów" składane są kwiaty.

W ciągu dnia wiązanki składane są w kolejnych miejscach pamięci. Głównym elementem poniedziałkowych obchodów będzie wieczorna uroczystość pod Poznańskimi Krzyżami. W intencji ofiar robotniczego zrywu odprawiona zostanie msza św.

List przy pomniku

Przed południem uczestnicy obchodów spotkali się m.in. przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 czerwca 1956 r.

ZOBACZ: 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Duda: Górny Śląsk miał fundamentalne znaczenie

Jak napisał w odczytanym przy pomniku liście Jan Józef Kasprzyk, bieg polskich dziejów w ostatnich trzech wiekach wyznaczają kolejne powstania i wystąpienia przeciw ciemiężycielom naszego narodu; pośród niepodległościowych wystąpień Poznański Czerwiec 1956 roku zajmuje miejsce szczególne.

"Ów spontaniczny zryw poznaniaków kończy okres powojennych zbrojnych starć z sowieckim okupantem i jego krajowymi poplecznikami. Okres wyjątkowo złowieszczy i ponury, wypełniony przemocą i nierozliczonymi do dziś zbrodniami" – napisał szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

"Oddajemy hołd"

Jak dodał, Czerwiec był zapowiedzią nowych form walk Polaków o godziwe warunki życia i wolnościowe swobody – buntów z masowym udziałem robotników, których interesy miały rzekomo reprezentować komunistyczne władze naszego kraju. Podkreślił, że doprowadziły one do powstania Solidarności i, w efekcie, do upragnionej wolności.

W uroczystości na ul. Kochanowskiego, przy której w 1956 roku znajdowała się siedziba Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, brali udział kombatanci, przedstawiciele lokalnych władz, parlamentarzyści, poczty sztandarowe i wojsko.

Do obchodów odniósł się również chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. "Dziś oddajemy hołd uczestnikom i ofiarom Poznańskiego Czerwca. Krwawa pacyfikacja protestujących robotników obnażyła prawdziwe oblicze komunistycznej władzy. Droga Polaków do wolności była długa i pełna poświęceń. Uczestnikom Czerwca 1956 roku należą się pamięć i wdzięczność" - napisał dyplomata na Twitterze.

Dziś oddajemy hołd uczestnikom i ofiarom Poznańskiego Czerwca. Krwawa pacyfikacja protestujących robotników obnażyła prawdziwe oblicze komunistycznej władzy. Droga Polaków do wolności była długa i pełna poświęceń. Uczestnikom Czerwca 1956 roku należą się pamięć i wdzięczność. pic.twitter.com/XdvvWdiXcf — Bix Aliu (@USAmbPoland) June 28, 2021

Kiedy główne obchody?

Główne obchody rocznicowe rozpoczną się o godz. 19.00 pod Poznańskimi Krzyżami. Wezmą w nich udział m.in. uczestnicy czerwcowego zrywu oraz przedstawiciele władz.

28 czerwca 1956 r. robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko.

Życie straciło wówczas 58 osób. Co najmniej 244 osób cywilnych zostało rannych. Zatrzymanych i aresztowanych było ok. 850 osób.

WIDEO - Wielkopolska. Pożar składowiska odpadów w Przysiece Polskiej. Po raz kolejny w tym roku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP