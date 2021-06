Niebezpieczne spotkanie. Krokodyl na ganku, drzwi otworzyła sześciolatka

Groźne spotkanie przeżyła kilkuletnia dziewczynka w turystycznym kurorcie Habarana na Sri Lance, gdy po powrocie do domu zastała na ganku sześciometrowego krokodyla. Niebezpieczny gad był wyraźnie głodny. Skutecznej pomocy udzielili specjaliści z pobliskiego rezerwatu.

Drapieżnik prawdopodobnie udał się na poszukiwanie żywności i pokonał ogrodzenie pobliskiego parku narodowego. Początek lata to sezon, w którym często występują lokalne podtopienia. Zamieszkujące park narodowy drapieżniki wykorzystują okazję, by wydostać się na zewnątrz.

- Myślę, że pochodzi z pobliskiego zbiornika nawadniającego. Zbiornik jest suchy, ponieważ woda była wykorzystywana przez rolników. Krokodyl próbuje dostać się do większego zbiornika po drugiej stronie wioski. Kiedy moja córka usłyszała hałas i otworzyła drzwi około czwartej lub o piątej rano, wówczas dostrzegła, że to krokodyl - powiedział Saman Wickremanayake, mieszkaniec domu, w którym znaleziono krokodyla.

O krok od tragedii

Cudem uniknięto tragedii, ponieważ gad był wyraźnie wygłodzony i szukał pokarmu. Przybyłym na miejsce służbom potrzeba było aż dwóch godzin, by związać krokodyla i bezpiecznie umieścić go na ciężarówce. Trafił z powrotem do rezerwatu.

ZOBACZ: Przyjechali do pożaru znaleźli... krokodyla

Krokodyle są naturalnym elementem fauny Sri Lanki, występują w tamtejszych zbiornikach wodnych i w rzekach. Przemieszczają się także do sztucznych kanałów, w tym tych rolniczych.

Krokodyle mogą atakować ludzi, w przypadkach obrony terytorium, młodych lub obrony w sytuacji zagrożenia. Ataki na ludzi nie są częste. Czasem są wynikiem pomyłki, gdy krokodyl pomyli człowieka z innym zwierzęciem. Mogą polować na zwierzęta hodowlane oraz domowe w tym psy.

laf/prz/Reuters