Nie mówiąc nikomu, wzięła na synów studenckie kredyty na 160 tys. euro. Wcześniej oszukała także swoją matkę. Gdy bliscy zorientowali się, co robi, kobieta wstała i "po prostu wyszła z domu". Okazało się, że uciekła do Niemiec, zostawiając bliskich ze sporym długiem do spłacenia.