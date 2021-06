43-letni radomianin wyrzucił do śmieci kilkadziesiąt tysięcy i kartę z PIN-em

Kilkadziesiąt tysięcy złotych stracił 43-latek z Radomia, który dał się oszukać mężczyźnie podającemu się za policjanta. Na jego prośbę radomianin wrzucił do kosza na śmieci gotówkę i kartę bankomatową wraz z PIN-em – poinformowała w środę Justyna Leszczyńska z radomskiej policji.

We wtorek do 43-letniego mieszkańca Radomia zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Poinformował go, że może być ofiarą oszustwa i poprosił o pomoc w schwytaniu przestępców.

- Radomianin uwierzył w opowiedzianą przez telefon historię i - zgodnie ze wskazówkami oszusta - wypłacił oszczędności z banku, a następnie gotówkę i kartę bankomatową z PIN-em wrzucił do wskazanego kosza na śmieci – przekazała Leszczyńska. Dodała, że mężczyzna stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Policja po raz kolejny apeluje, by nie przekazywać pieniędzy nieznajomym podającym się za pracowników różnych firm i instytucji, a tym bardziej policjantów. - Funkcjonariusze policji nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych przez siebie sprawach. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy – podkreśliła Leszczyńska.

pdb/PAP