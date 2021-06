Prokurator Krajowy o uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej: "Protestuję przeciw dezinformacjom"

Protestuję przeciwko dezinformacjom prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które nie przystoją godności adwokackiego zawodu - stwierdził w niedzielę Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. To reakcja na piątkową uchwałę NRA, podjętą po słowach wypowiedzianych w Sejmie przez prokuratora.

"Jako Prokurator Krajowy odnoszę się z szacunkiem do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, w tym osób pełniących zawód adwokata. Pełniąc zaszczytną służbę prokuratura, mam też prawo do obrony dobrego imienia instytucji, którą reprezentuję" - podkreślił Prokurator Krajowy, odnosząc się do piątkowej uchwały NRA.

Prokurator Święczkowski wyjaśnił również, że kontekst, w jakim określenie "adwokat" zostało użyte podczas sejmowej debaty w stosunku do niego i prokuratorów zaangażowanych w obronę praworządności, nadawał temu słowu obraźliwy charakter. "Nie odnosił się do prawniczego zawodu, lecz miał oznaczać pozbawionego bezstronności obrońcę. Było to zrozumiałe i jasne dla wszystkich, którzy przysłuchiwali się debacie i w niej uczestniczyli. Dlatego zaprotestowałem" - zaznaczył.

"Wypaczanie tego kontekstu przez prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i wykorzystywanie przez nią wieloznaczności słowa »adwokat« do fałszywego przedstawiania debaty jest obraźliwe dla reprezentowanych przez nią adwokatów" - podkreślił.

"Dlatego protestuję ponownie. Tym razem przeciwko dezinformacjom prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które nie przystoją godności adwokackiego zawodu" - oświadczył prokurator Święczkowski. "Osoby pełniące ten ważny i potrzebny zawód zasługują na szacunek, a nie na to, by je wykorzystywać, wikłając w bieżące wydarzenia polityczne" - dodał.

Dyskusja na temat prezesa PKN Orlen

W nocy z czwartku na piątek w Sejmie Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski przedstawiał posłom informację o działaniach prokuratury w sprawach związanych z obecnym prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. O taką informację wnioskował klub KO.

W dyskusji głos zabrał m.in. poseł Adam Szłapka (KO). Jego zdaniem prokuratura w sprawie Obajtka jest adwokaturą. - Od momentu wygrania wyborów przez PiS, prokuratura Ziobry i pana zajmuje się chronieniem interesów Obajtka - mówił Szłapka. - Bardzo prosiłbym państwa, abyście mnie nie obrażali, nazywając mnie adwokatem. Jestem prokuratorem. Rozumiem różne inne stwierdzenia, ale proszę nie nazywać mnie adwokatem - odpowiadał posłom prokurator Święczkowski.

W reakcji na te słowa, prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło w piątek uchwałę, w której oświadczyło, że "słowa Bogdana Święczkowskiego są przejawem braku elementarnej wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości - roli, jaką adwokatura i adwokaci odgrywają dziś oraz odegrali w historii Polski".

"Należy zatem zwrócić uwagę i przypomnieć, że zawód adwokata, tak jak między innymi zawód sędziego i prokuratora, jest zawodem zaufania publicznego" - głosi piątkowa uchwała prezydium NRA przekazana mediom.

"Bycie adwokatem jest powodem do dumy"

"Słowa użyte przez prokuratora krajowego są zatem obraźliwe nie tylko w stosunku do samych adwokatów, ale również do tych osób, które każdego dnia powierzają im swoje sprawy oraz problemy" - zaznaczono w uchwale prezydium NRA podpisanej przez prezesa Rady mec. Przemysława Rosatiego. Podkreślono w niej, że "bycie adwokatem jest powodem do dumy".

Zdaniem adwokatów, "wypowiedź ta jest niedopuszczalna, zwłaszcza ze strony prawnika, prokuratora piastującego najwyższe funkcje w Prokuraturze". "Jest ona przejawem języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi, w tym wykonywujących zawód zaufania publicznego" - dodano.

"Istotą zawodu adwokata jest przyczynianie się ze wszystkich sił do ochrony prawi wolności obywatelskich oraz budowanie i umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Budowanie wspólnoty" - podkreśliło prezydium NRA. Jak napisało, prokurator krajowy "w demokratycznym państwie prawnym powinien to rozumieć oraz szanować".

