- Orlen jest firmą globalną, dlatego inwestujemy w sport. To się nam opłaca, ponieważ buduje wartość marki. Nie ma lepszej dźwigni do rozpoznawalności, jak sport - powiedział na antenie Polsat News prezes Orlenu Daniel Obajtek, komentując opublikowany właśnie roczny raport koncernu poświęcony działalności sponsoringowej. - Jesteśmy największym sponsorem sportu w Polsce - dodał.

Informując o raporcie z działalności sponsoringowej, PKN Orlen podkreślił, iż "jest największym mecenasem polskiego sportu i kultury".

"PKN Orlen jako pierwszy w Polsce publikuje raport roczny za 2020 r. poświęcony działalności sponsoringowej" - oznajmił płocki koncern.

Jak podkreśla, "pierwsza tego typu publikacja na rynku zawiera szeroki opis projektów wspieranych przez Orlen, efektów działalności sponsoringowej oraz wypracowanych przez lata dobrych praktyk w zakresie współpracy ze sportowcami, instytucjami kultury i partnerami społecznymi".

PKN Orlen zwrócił uwagę, że jest podmiotem najczęściej angażującym się w działalność sponsoringową, według 54 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinie w grudniu 2020 r. Według spółki, to wzrost aż o 11 punktów proc. "Tym samym koncern wyprzedził pozostałe analizowane marki" - przekazano w komunikacie.

"Zwiększyliśmy o 100 proc. wartość działań sponsoringowych"

- Opublikowaliśmy raport sponsoringowy za 2020 rok, żeby pokazać, że nasza wizja na sponsoring jest przemyślana. Nie możemy działać w sposób chaotyczny i raport to jest taka dobra praktyka, by pokazać w jakim kierunku dążymy. Orlen ma swoich akcjonariuszy i to też jest przesłanie do nich, że rozsądnie wydajemy pieniądze - tłumaczył na antenie Polsat News Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek: Orlen największym sponsorem sportu w Polsce

Prezes Orlen przekazał, że "w ciągu trzech lat zwiększyliśmy o 100 proc. wartość działań sponsoringowych. Sam ekwiwalent za rok 2020 w mediach polskich i zagranicznych wyniósł 800 mln zł". Zapowiedział, że działalność sponsoringowa będzie się zwiększać wraz z rozrostem koncernu.

- Szykujemy się do rebrandingu naszych zagranicznych stacji pod szyld Orlen. Po zakończeniu wszystkich procesów przejęć płocki koncern będzie generował przychód wysokości 200 mld zł. W związku z tym inwestowanie w sport, kulturę, zadania społeczne będzie coraz większe - przekazał.

Pomoc w czasie pandemii

Jak wskazał płocki koncern, jego "flagowym projektem" w zakresie sponsoringu sportu jest współpraca z zespołem Formuły 1 – Alfa Romeo Racing Orlen oraz wsparcie Roberta Kubicy. "zaangażowanie w tym obszarze koncern traktuje jako inwestycję, która nie tylko wzmacnia wizerunek, ale też wspiera biznes Grupy Orlen" - przekazano w informacji.

W informacji zaznaczono, że "postawa PKN Orlen w trakcie pandemii ma bezpośredni wpływ na postrzeganie całego koncernu". "Badania przeprowadzone we wrześniu 2020 r. przez pracownię Wavemaker wskazały, że Orlen jest marką, która zdecydowanie najmocniej kojarzy się z zaangażowaniem w pomoc w walce z pandemią" - przekazał PKN Orlen. Przypomniał zarazem, że w styczniu tego roku Przegląd Sportowy nagrodził koncern tytułem Mecenasa Polskiego Sportu w Trudnych Czasach 2020.

PKN Orlen zapewnił, iż jest także aktywnym mecenasem instytucji kultury, wspierając m.in. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, którego główną misją jest ochrona twórczości i dziedzictwa najwybitniejszego polskiego kompozytora. Koncern stwierdził również, że jego zaangażowanie w projekty sponsoringowe ma jednocześnie wymiar społeczny. Jak przykład podał, iż w 2020 r. wsparł 70 instytucji, przedsięwzięć, klubów i stowarzyszeń sportowych, a z pomocy tej skorzystało ponad 320 tys. dzieci w całej Polsce.

Orlen wspiera m.in. jednego z najlepszych żużlowców na świecie, Bartosza Zmarzlika.

wys/ Polsat News