Polscy strażacy z jednostek śląskiego garnizonu, którzy mieli jechać do Czech, by pomagać na terenie dotkniętym tornadem, zostali rozformowani. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej potwierdził, że do wyjazdu była gotowa kompania składająca się z 18 samochodów i 61 ratowników. Bryg. Krzysztof Batorski powiedział, że strona czeska najprawdopodobniej nie zgłosiła potrzeby pomocy.