26 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie jako gość specjalny Polsat SuperHit Festiwalu wystąpi włoska grupa Maneskin - zwycięzcy tegorocznej Eurowizji. Jak zapowiedzieli - zaprezentują utwór, którego nigdy wcześniej nie wykonywali na żywo.

W rozmowie z Polsat News podkreślili, że często słyszą, że "nie brzmią po włosku".

- Często słyszymy, że nie brzmimy "po włosku". To jeden z głównych powodów, dla których zaczęliśmy brać udział w konkursach piosenki. W naszym kraju da się grać rocka, nie musisz tworzyć klasycznych ballad, choć - na początku - przemysł muzyczny nie traktował nas poważnie - opowiadali.

Wielu z branży próbowało ich powstrzymać.

- Mówili: "Rock’n’roll nie należy do głównego nurtu, nikt nie będzie tego grać w radiu". Walczyliśmy i teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi. Chcieliśmy pokazać inną stronę włoskiej muzyki - podkreślili.

Kto tworzy Maneskin?

Maneskin tworzą wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio.

Zespół powstał w 2016 r. założony przez czwórkę szkolnych przyjaciół. Nazwę oznaczającą "światło księżyca" w języku duńskim zaproponowała Victoria, która w połowie jest Dunką.



Pierwsze kroki stawiali grając na ulicach, w tym w ścisłym centrum historycznego Rzymu, choćby na Via Del Corso, jednej z najsłynniejszych ulic stolicy Włoch.

Już rok później zespół pojawił się w 11. edycji telewizyjnego programu "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. Debiutancka EP-ka "Chosen" przyniosła m.in. tytułowy singel plus zestaw coverów, wykonywanych w telewizji. Materiał w ojczyźnie pokrył się platyną.

W 2018 roku zespół wydał swój pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". We Włoszech kwartet szybko uzyskał status lokalnej gwiazdy, podbijając listy przebojów (potrójna platyna). Do promocji materiału grupa nakręciła też dokumentalny film "This is Maneskin" (2018).



W marcu tego roku Maneskin wygrał festiwal w San Remo z piosenką "Zitti e buoni" i w nagrodę został wybrany przedstawicielem Włoch na Eurowizję 2021. Zespół w marcu wypuścił też nowy album "Teatro d'ira: Vol. 1".



Kwartet nie musiał przebijać się przez eurowizyjne półfinały - Włochy są jednym z krajów tzw. Wielkiej Piątki (najwięcej płacący na EBU - Europejską Unię Nadawców organizującą Eurowizję) i mają zagwarantowany występ w finale.

Formacja była faworytem bukmacherów i zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła w finale, zbierając aż 524 punkty. Końcowy triumf zawdzięczają przede wszystkim widzom z całej Europy, którzy przyznali im 318 pkt.

Polsat SuperHit Festiwal. Kto wystąpi?

26 czerwca, drugiego dnia imprezy, odbędzie się specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych".

Oprócz gościa specjalnego - Maneskin - na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

