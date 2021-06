Polsat Super Hit Festiwal. Widowisko muzyczne już w piątek

Z powodu pandemii koronawirusa Polsat SuperHit Festiwal przeniesiono z pierwotnego terminu 4-6 czerwca na 25-26 czerwca. Będzie to pierwszy sopocki telewizyjny festiwal po lockdownie.





25 czerwca odbędzie się specjalny występ grupy Enej oraz koncert "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

Suknia ważąca 15 kg

- To jest sukienka, na którą zużyliśmy ponad 80 m bieżących pozłacanego łańcucha. Doda specjalnie ściągała go z Dubaju! Inaczej nie zdążylibyśmy w tak krótkim terminie, żeby do nas doszedł. Oprócz tego sukienka jest wysadzana kryształami Swarovskiego i waży ok. 15 - 16 kg. Idziemy w wielki Hollywood - opisywał projektant Konrad Bikowski.

Suknia ze złotego łańcucha będzie kreacją Dody podczas jej pierwszego występu w sopockiej Operze Leśnej.

WIDEO: Polsat Super Hit Festiwal. Wyjątkowa kreacja Dody

- Wyszywana była ręcznie przez kilkanaście godzin, przez kilka dni z rzędu. Ale było warto, bo efekt jest spektakularny - dodała Doda.

Powrót na scenę

W czasie Polsat Hit Festiwal wystąpi także Paweł Domagała. Wokalista w rozmowie z Polsat News podkreślał, że ważny jest powrót do występów.

Za dzieciaka oglądałem wszystkie Sopoty, marzyłem o tym, żeby tam wystąpić - zdradzał. - Z powodu tego największego lockdownu odpadła nam całą promocja koncertowa, ale płyta zrobiła fajny wynik. Ja osobiście nie mogę narzekać, ale wszyscy sidemani, cała technika są w bardzo ciężkiej sytuacji, dlatego cieszymy się, że gramy, że to wszystko ruszyło - wyjaśniał Domagała.

