W niedzielę do Polski dotrze 285 tys. szczepionek przeciw COVID-19 firmy Moderna - poinformował w sobotę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski.

W tym tygodniu do Polski dotarło już 2,6 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech, 324 tys. dawek firmy AstraZeneca i 122 tys. preparatów firmy Johnson & Johnson.

Z kolei w niedzielę do Polski dotrze 285 tys. szczepionek firmy Moderna - wynika z informacji przekazanej w sobotę przez szefa RARS Michała Kuczmierowskiego.

ZOBACZ: Żądanie zaświadczenia o szczepieniu? UODO: organizator imprezy nie ma do tego prawa

W najbliższym tygodniu planowane są kolejne transporty szczepionek. Jak poinformował w sobotę Kuczmierowski w poniedziałek do Polski trafi 2,6 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech i 1,8 mln firmy AstraZeneca, we wtorek 132 tys. preparatów firmy Johnson & Johnson. Z kolei w środę ma dotrzeć do Polski kolejny transport szczepionek Moderny w liczbie 289 tys. dawek.

12 mln Polaków w pełni zaszczepionych

Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Polsce 27 grudnia 2020 r. Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd ponad 27,6 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 mln osób.

Łącznie do Polski dostarczono ponad 33 mln dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło blisko 29,4 mln dawek – to dane z piątku, podane w serwisie gov.pl.

ZOBACZ: Loteria szczepionkowa. Kto i jak może wziąć w niej udział?

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 11 892 niepożądane odczyny poszczepienne.

WIDEO - PiS traci większość w Sejmie. Troje posłów odchodzi z klubu PiS Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/PAP