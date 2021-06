Loteria szczepionkowa. Rząd przedstawi szczegóły programu. [OGLĄDAJ]

W czwartek rząd ma przedstawić szczegóły loterii mającej zachęcić Polaków do szczepień. Wcześniej podano, że osoby zarejestrowane i zaszczepione co najmniej jedną dawką będą mogły wziąć udział w losowaniu nagród, np. elektrycznych aut, czy miliona złotych. Loteria ma wystartować 1 lipca. Transmisja konferencji szefa KPRM Michała Dworczyka w Polsat News i na polsatnews.pl.

Pod koniec maja koordynator programu szczepień Michał Dworczyk informował, że "loteria szczepionkowa" ruszy 1 lipca. W finale do wygrania będą dwie nagrody w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody hybrydowe. W losowaniu będzie mógł wziąć udział każdy zaszczepiony.

Nagroda za szczepionkę

- Wierzymy, że loteria pozytywnie wpłynie na zainteresowanie programem szczepień. Na te wszystkie działania, o których dziś mowa wydamy ponad 140 mln zł. To jest bardzo dużo pieniędzy, ale to pieniądze przeznaczone na to, żeby jak najszybciej poradzić sobie z pandemią - komentował wówczas szef KPRM.

Uprawnieni do udziału w losowaniu będą wszyscy, którzy przyjęli preparat od rozpoczęcia programu szczepień.

laf/zdr/PAP, polsatnews.pl