Jak przypomniał Czarnek, "za nami niezwykle trudne i pod wieloma względami nietypowe miesiące pracy".

"Wysokie statystyki zachorowań i niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprawiły, że przez większość roku szkolnego młodzi ludzie uczyli się w sposób zdalny. Byli pozbawieni bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami, wychowawcami oraz rówieśnikami" – stwierdził.

Czarnek dodał, że resort wie, iż ze skutkami zdalnej edukacji będziemy mierzyć się w kolejnych latach.

"Jesteśmy świadomi zarówno mniejszej efektywności procesu kształcenia na odległość, jak również jego negatywnego wpływu na kondycję fizyczną i psychiczną dzieci i młodzieży. Dlatego też przygotowaliśmy kompleksowy program wsparcia uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki finansowe" – wyjaśnił.

Abp Gądecki: życzę, by epidemia nie zakłócała przyszłości

List napisał również abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podziękował nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i uczniom za wysiłek wkładany w naukę podczas pandemii. "Życzę spokojnego odpoczynku wakacyjnego" – zaznaczył.

Abp Gądecki wyraził też uznanie dla pracy nauczycieli i wysiłku podejmowanego w minionym roku szkolnym przez kadrę pedagogiczną, uczniów oraz ich rodziców. "Chciałbym podziękować w szczególności za wysiłek wkładany w nauczanie zdalne i hybrydowe podczas pandemii. Uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom dziękuję za wytrwałość i cierpliwość w dostosowywaniu się do nowych warunków nauki" – podkreślił.

Życzył wszystkim, aby przyszłość nie była już zakłócana epidemią, lękiem o zdrowie i życie oraz niepokojami społecznymi, żeby każdy mógł "wypocząć fizycznie, psychicznie i duchowo". Zachęcił też do korzystania z niedzielnej eucharystii i "wychwalania Pana Boga podczas podziwiania przyrody czy spotkań z przyjaciółmi w czasie wakacji".

Rok szkolny pod znakiem nauki zdalnej

W związku z epidemią COVID-19 przez blisko 7 miesięcy, od 26 października do 31 maja, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych uczyli się zdalnie.

Uczniowie najmłodsi z klas I-III również przez kilka miesięcy uczyli się zdalnie od 9 listopada do 18 stycznia, a następnie od 15 marca do 4 maja. Od 29 marca do 18 kwietnia zajęcia stacjonarne zawieszone były także w przedszkolach i w żłobkach.

