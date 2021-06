Badacze kosmosu nie ustają w poszukiwaniach i stawianiu hipotez dotyczących możliwości istnienia cywilizacji pozaziemskiej. Ostatnio jednak odwrócili pytanie: a co jeśli one istnieją i – podobnie jak my – mogą tylko odbierać sygnały z dalekiej Ziemi? Tak powstała lista 29 planet, które mogłyby mieć mieszkańców świadomych naszego istnienia w kosmosie.