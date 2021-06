Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej uważa, że na mistrzostwach Europy reprezentacja nie osiągnęła oczekiwanego wyniku. - Wielka impreza zawsze kiedyś się kończy, ale mieliśmy nadzieję, że dla nas skończy się trochę później – powiedział Zbigniew Boniek.

W trzech spotkaniach Polacy wywalczyli tylko punkt, zajęli ostatnie miejsce w grupie E i razem z siedmioma innymi zespołami zakończyli swój udział w turnieju. Na inaugurację biało-czerwoni ulegli Słowacji 1:2, następnie zremisowali 1:1 z Hiszpanią, natomiast w środę przegrali 2:3 ze Szwecją.

📸 Emocji nie brakowało w tym meczu, dziękujemy za walkę do końca! ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/waLjrcmqNB — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 24, 2021

"Zabrakło jakości piłkarskiej"

- Z Hiszpanią graliśmy jak równy z równym, ze Słowacją i Szwecją mieliśmy lepsze statystyki, zabrakło jakości piłkarskiej - powiedział prezes PZPN.

- Nie jestem odpowiedzialny za formę jednego czy dwóch zawodników, tylko za całokształt. Porażka nigdy nie jest pozytywna, ale za dwa miesiące czekają nas kolejne mecze w ramach eliminacji mistrzostw świata i trzeba z optymizmem iść do przodu. Polska piłka pod wieloma względami bardzo się rozwinęła, jednak na wielkich turniejach nie osiągamy tego, co chcemy – dodał na podsumowującej udział biało-czerwonych w tej imprezie konferencji na Polsat Plus Arenie Gdańsk Boniek.

Zatrudnienie Sousy było błędem?

- Paulo Sousa jest bardzo dobrym trenerem, pociągnął za sobą zawodników. Takiego zgrupowania pod względem pracy nie pamiętam. To była zupełnie inna drużyna - tłumaczył Boniek, który dodał, że Portugalczyk jest trenerem o wielkim doświadczeniu i wie, czego polskiej drużynie potrzeba.

- Wymiana trenera i zatrudnienie Sousy nie było błędem - podkreślił szef PZPN.

Bilans Sousy, który w styczniu zastąpił Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera biało-czerwonych, to jedna wygrana - z Andorą w kwalifikacjach mistrzostw świata - w ośmiu występach. Poza tym cztery remisy i trzy porażki.

dsk/PAP