Pierwszy punkt sprzedaży "Orlen w ruchu". Został otwarty w Warszawie

PKN Orlen otworzył w Warszawie pierwszy punkt nowego formatu sprzedaży detalicznej "Orlen w ruchu". Do końca roku powstanie w Polsce ok. 40 takich placówek, a w ciągu najbliższych 4 lat ok. 900. To element rozwoju oferty pozapaliwowej - powiedział w środę prezes spółki Daniel Obajtek.

Pierwszy punkt "Orlen w ruchu" został uruchomiony w środę na ul. Grójeckiej 26 w Warszawie. Placówka prowadzi sprzedaż detaliczną z asortymentem sklepowo-gastronomicznym. Przez wiele lat funkcjonował tam salon prasowy Ruchu, który - jak zauważył koncern - "mocno wrósł" w krajobraz tej ulicy.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że wprowadzenie nowego formatu sprzedaży detalicznej i rozszerzenie oferty pozapaliwowej związane jest z wcześniejszym przejęciem przez koncern spółki Ruch.

- W związku z tym zaczęliśmy proces inwestycyjny, który ma zmienić tę firmę, nadać dynamikę rozwoju tej firmy. Zaczęliśmy inwestować, jako Orlen, w nowe formaty sprzedaży detalicznej - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej w pierwszym punkcie "Orlen w ruchu". Zapowiedział, iż jeszcze w tym roku powstanie ok. 40 placówek tego formatu w całej Polsce.

- W ciągu czterech lat, czterech i pół, powstanie ok. 900 takich punktów sprzedaży pozapaliwowej, czyli bardzo mocny rozwój, dynamiczny, właśnie segmentu detalu - oświadczył prezes PKN Orlen. Dodał, iż koncern przewiduje z rozwoju tego segmentu zysk operacyjny rocznie na poziomie ponad 5 mld zł - obecnie jest to ok. 3 mld zł.

"Orlen jest już spółką multienergetyczną"

Obajtek przypomniał, że zgodnie ze strategią Grupy Orlen do 2030 r., nakłady na rozwój segmentu detalicznego mają tam wynieść w tym czasie ok. 11 mld zł.

- Orlen jest już spółką multienergetyczną. Orlen bardzo mocno inwestuje w rafinerię, w przemysł petrochemiczny, w procesy akwizycyjne. Przechodzimy renesans swojego rozwoju. Ale również Orlen bardzo mocno inwestuje w detal. Dla nas jest to bardzo ważne - zaznaczył prezes koncernu.

Obajtek wspomniał, że już od kilku lat trwa modernizacja stacji paliw Grupy Orlen, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a liczba tych placówek wzrasta. - Nasze stacje to jedne z bardziej nowoczesnych stacji na świecie - ocenił.

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że rozwijając segment sprzedaży detalicznej, koncern zwraca mocno uwagę na ofertę pozapaliwową. - Między innymi to był jeden z pomysłów na akwizycję Ruchu. Chcieliśmy na bazie Ruchu tworzyć właśnie takie formaty pozapaliwowe, czyli iść szerzej w detal - wyjaśnił.

Inwestycja w usługi kurierskie

Obajtek podkreślił, że oprócz sprzedaży detalicznej, koncern bardzo mocno inwestuje w usługi kurierskie. - W tym roku będziemy mieć ok. 5 tys. punktów odbioru paczek. Do końca września wprowadzimy 200 maszyn automatycznych do paczek. Do końca roku będzie ich ok. 500. Widzimy więc tu też wielkie możliwości naszego rozwoju - zaznaczył.

- Ta dynamika, jest bardzo szybka, ale czasy wymagają właśnie takiej dynamiki w biznesie, szybkich, sprawnych decyzji, które zdecydowanie będą nas wzmacniać, które zdecydowanie będą wzmacniać poszczególne filary naszej działalności - oświadczył prezes PKN Orlen.

"Śledzimy wszystkie trendy konsumenckie"

Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej, zapowiedziała, że punkty "Orlen w ruchu" powstaną w najbliższym czasie w Bydgoszczy i we Wrocławiu, a kolejne w Lublinie, Katowicach, Zabrzu i Bytomiu, a także na trasie metra w Warszawie.

- Z uwagą śledzimy wszystkie trendy konsumenckie i ten format powstał właśnie na bazie tych trendów - podkreśliła Klarecka. Jak zauważyła, "dzisiejszy klient chce zjeść tak smacznie, jak w restauracji, tak szybko, jak w barze szybkiej obsługi i tak smacznie, i zdrowo, jak w domu". - To właśnie na takim koncepcie zasadza się nasz format "Orlen w ruchu" - dodała.

Klarecka podkreśliła, że PKN Orlen, m.in. z myślą o nowym formacie, wprowadził dania gotowe ze swej nowej linii produktowej, w tym typu ultra fresh. Zaznaczyła przy tym, iż koncern stara się, aby stosowane w jego segmencie detalicznym opakowania były coraz bardziej ekologiczne.

- Dzisiaj, w dużej mierze, są to opakowania jednoskładnikowe, co powoduje, że są one łatwe w recyklingu. Natomiast to nie jest koniec naszych prac w tym zakresie - stwierdziła Klarecka.

Trzy rodzaje obiektów

Jak wyjaśnił PKN Orlen, nowe formaty sprzedaży detalicznej "Orlen w ruchu" będą obejmowały trzy rodzaje obiektów, w tym ok. 20-metrowe, a także mające powierzchnię ok. 60 do 70 metrów, takie jak pierwszy tego typu punkt otwarty w środę w Warszawie.

Koncern zapowiedział, iż jednocześnie powstaną autonomiczne kąciki kawowe, w których sprzedaż będzie całkowicie zautomatyzowana - zostaną one udostępnione w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, m.in. na dworcach, w biurowcach, czy na lotniskach. "Otwarcie pierwszego kącika planowane jest w sierpniu" - przekazano w komunikacie.

PKN Orlen zapewnił, że we wszystkich obiektach "Orlen w ruchu" będzie działał program lojalnościowy Orlen Vitay. "Już teraz udostępniona klientom będzie także usługa nadawania i odbierania przesyłek, która od września będzie funkcjonowała pod nową marką »Orlen paczka«, stanowiąc kolejne wzmocnienie segmentu detalicznego PKN Orlen" - zapowiedział koncern.

ms/PAP