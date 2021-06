- Cały obóz Zjednoczonej Prawicy cieszy się z powstania partii Republikanie. To nie kładka do przechodzenia ze strony na stronę - powiedział Mariusz Gosek, poseł Solidarnej Polski, który był gościem Grzegorza Kępki w środowym "Graffiti".

- To porozumienie w Porozumieniu byłoby tym, czego byśmy oczekiwali, ale, tak jak cały obóz Zjednoczonej Prawicy, dobrze życzymy Partii Republikańskiej. To poszerzenie Zjednoczonej Prawicy będzie sprzyjało jedności wbrew temu, co się mówi, że to kładka dla posłów do przechodzenia ze strony na stronę - powiedział Mariusz Gosek w środowym "Graffiti".

Zaznaczył, że odbiera nową partię jako możliwość poszerzenia elektoratu, a zwiększenie liczby partii określił jako "poszerzoną Zjednoczoną Prawicę". - Głęboko ufam, że formuła poszerzonej Zjednoczonej Prawicy przyniesie wymierne korzyści dla Polaków - powiedział Mariusz Gosek.

Nie krzyczeli "Adam"

Przy okazji Gosek odniósł się do często komentowanego wydarzenia podczas konwencji Partii Republikańskiej, której członkowie skandowali "Jarosław, Jarosław" po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. Wiele osób zwróciło uwagę, że nie pojawiły się wtedy podobne wyrazy entuzjazmu dla Adama Bielana, który jest liderem Republikanów.

- Nie widzę w tym nic niestosownego, to wyraz uznania tego najważniejszego podmiotu funkcjonującego w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy; mówię o prezesie Prawa i Sprawiedliwości. Choć ja krzyknąłbym również "Adam, Adam", gdybym był na ich miejscu - powiedział.

Poseł został także zapytany o niedawny list do premiera. List podpisany został przez posłów Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji i Solidarnej Polski i zawiera apel "o rozpoczęcie poważnych rozmów w sprawie powstania w Polsce elektrowni jądrowej". - Chodzi o bezpieczeństwo Polski, o dywersyfikację energii w trudnych czasach, kiedy trwa budowa Nord Stream 2.

W ważnych tematach ponad podziałami

Poseł przyznaje, że w imieniu Solidarnej Polski Janusz Kowalski podpisał się pod wspólnym stanowiskiem razem z przedstawicielami trzech innych środowisk politycznych. - Ale rozmawiamy także z rządem, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i z premierem Mateuszem Morawieckim. Tego, że na liście opozycji znalazł się podpis jednego z koalicjantów, nie uważam za sensację, takie stanowiska podpisuje się - ocenił.

Poseł Mariusz Gosek podkreślił, że to ważne, by w ważnych dla Polski tematach rozmawiać ponad podziałami politycznymi. - Tu chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, a nie dogadywanie się czy ciche sojusze z opozycją. To pokazanie, że stanowisko jest wspólne i ponadpartyjne, także opinii publicznej - powiedział.

