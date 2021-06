Ojcostwo jest powodem do dumy; odpowiedzialność za rodzinę to podstawowe zadanie każdego mężczyzny - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku w Dniu Ojca. Szef rządu zamieścił też zdjęcia z rodzinnego albumu ze swoimi dziećmi.

23 czerwca obchodzony jest Dzień Ojca. Premier w swoim wpisie na Facebooku określił odpowiedzialność za rodzinę za "podstawowe zadanie każdego mężczyzny".

"Odpowiedzialność za rodzinę, to podstawowe zadanie każdego mężczyzny. Bycie ojcem jest olbrzymim wyzwaniem. Stajemy się mentorami naszych dzieci, uczymy poznawać świat, pokazywać co jest dobre, a co złe. Ojcostwo jest powodem dumy. Jesteśmy też lepsi wobec świata, a i świat w naszych oczach staje się nam bardziej przyjazny" - napisał premier.

"My, Ojcowie, dzisiaj obchodzimy święto. W takich chwilach przypominam sobie moje kontakty z Ojcem, który uczył mnie jeździć na rowerku, wspinać po drzewach, ku utrapieniu Mamy, a potem stał się przewodnikiem intelektualnym w rozmowach i dyskusjach. I za to wszystko, dziękuję Ci Tato" - dodał Morawiecki.

Szef rządu zamieścił też pod wpisem kilka zdjęć z rodzinnego albumu ze swoimi dziećmi.

"Tata to lojalny obrońca i przyjaciel"

"Z okazji dzisiejszego wyjątkowego święta - Dnia Ojca - prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń i gratulacji. Niech w domach Panów zagości atmosfera szczególnej radości, bliskości i serdeczności. Niech będzie to dzień, w którym najpełniej będzie można odczuć dziecięcą miłość, wdzięczność, szacunek i przywiązanie. Życzymy satysfakcji z osiągnięć młodszych i starszych pociech oraz udanych starań o to, aby zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie" - napisali prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w życzeniach, które zamieszczono na stronie internetowej prezydenckiej kancelarii. ZOBACZ: Krosno Odrzańskie. W ostatniej chwili uratował syna przed nadjeżdżającym autem Para prezydencka podkreśliła, że tata to lojalny obrońca i przyjaciel, czuły opiekun i towarzysz zabaw, autorytet i stanowczy wychowawca, nauczyciel postaw moralnych i patriotycznych. "Bez wątpienia jest jedną z najważniejszych osób w życiu zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Spełnienie, które niesie ze sobą odpowiedzialne ojcostwo, łączy się z radością współtworzenia rodzinnego szczęścia oraz ze świadomością, że w ten sposób budowane są więzi naszej wspólnoty" - czytamy w życzeniach. "Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha..." Prezydent wraz z małżonką zwrócili uwagę, że czas zmagań z pandemią Covid-19 okazał się też kolejnym dowodem na to, że "ojcowskie poświęcenie, zaradność, opanowanie i wytrwałość to nieoceniony skarb każdej rodziny". ZOBACZ: Prezydent: skuteczna odbudowa po pandemii wymaga globalnej solidarności "Za to wszystko pragniemy dzisiaj najserdeczniej podziękować. Najbardziej jednak życzymy Panom, sobie i wszystkim polskim rodzinom, aby trudy i problemy związane z epidemią skończyły się jak najszybciej. Ufamy, że stopniowy powrót do normalności i zwycięstwo nad pandemią ułatwią Panom wypełnianie obowiązków domowych i zawodowych - przynosząc także więcej okazji do odpoczynku i relaksu w gronie najbliższych" - czytamy. "Drodzy Ojcowie! Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, dostatku i harmonii w życiu rodzinnym oraz spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego!" - napisała para prezydencka.

