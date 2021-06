Debata nad wnioskami o wotum nieufności wobec trzech ministrów. Głos zabrał premier

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który przedstawił wniosek dot. ministra Mariusza Kamińskiego, ocenił m.in., że raport Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie pokazuje "kolejne objawy choroby, którą znamy z przeszłości: całkowite łamanie prawa, buta i arogancja wobec elementarnej sprawiedliwości i wreszcie traktowanie państwa jak prywatnego folwarku".

"W każdym normalnym państwie Kamiński nigdy nie byłby ministrem"

Według Kierwińskiego "należało się tego spodziewać", bo takie zachowanie Kamińskiego "w latach poprzednich doprowadziło do tego, że skazany został na trzy lata więzienia i 10 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych". - Gdyby nie ingerencja głowy państwa, byłego partyjnego kolegi, pan Kamiński nigdy by ministrem nie był – przekonywał.

ZOBACZ: NIK zawiadamia prokuraturę ws. premiera i jego ministrów

W jego ocenie szef MSWiA nie ma "moralnego mandatu" do sprawowania tej funkcji. - W każdym normalnym, demokratycznym państwie pan Kamiński nigdy nie byłby ministrem – powiedział.

Odnosząc się do wniosków z raportu NIK, argumentował, że da się go streścić w czterech słowach: "wielokrotne łamanie prawa i konstytucji". - W ten sposób pan minister Kamiński dołączył do niechlubnego panteonu PiS-owskich urzędników, którzy już nie raz złamali i prawo, i konstytucję – dodał.

Poseł KO zarzucił Kamińskiemu również, że "pod jego rządami policja zachowuje się w sposób niebywale brutalny". W jego przekonaniu dzieje się to "z polecenia, a przynajmniej za aprobatą" szefa MSWiA.

- Pan Kamiński przez trzy lata swojego urzędowania postanowił przypomnieć Polakom, jak wygląda i jak działa Milicja Obywatelska, rządzona przez totalitarny reżim – powiedział Kierwiński.

Z kolei, jak zaznaczył przemawiający w imieniu PiS Zdzisław Sipiera, zarzuty z wniosku KO ws. odwołania szefa MSWiA "kompletnie nie mają odzwierciedlenia w faktach". - Wybory to święto demokracji i robienie zarzutów premierowi i ministrom, w tym ministrowi Kamińskiemu, że podjęli obowiązkowe działania związane z przeprowadzeniem wyborów jest niedorzeczne i pozbawione logiki - zaznaczył.

- Wniosek części posłów klubu KO to czysta socjotechnika oparta na insynuacjach, sugestiach, albo przeinaczeniach - podkreślił Sipiera. Jak zapowiedział jego klub stoi na stanowisku, że wniosek ten jest całkowicie bezzasadny i będzie głosował za jego odrzuceniem.

Kamiński: jestem przekonany, że decyzja premiera ws. wyborów była legalna

Kamiński podczas debaty sejmowej zaznaczył, że wybory, które opozycja nazywa kopertowymi, były tak naprawdę "próbą ratowania Polski przed kryzysem".

- Żądacie państwo mojej dymisji, bo wedle was nie wykonałem nielegalnej waszym zdaniem decyzji premiera. Sami przyznajcie, że jest to kompletny nonsens - mówił Kamiński.

Podkreślił jednocześnie, że jest przekonany, że decyzja, którą podjął premier Mateusz Morawiecki "była decyzją w pełni legalną i podjęta w poczuciu głębokiego interesu publicznego".

- Jeszcze raz chcę podkreślić, że w tamtym czasie groził nam dramatyczny kryzys konstytucyjny związany z niemożnością przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Skala pandemii w tamtym czasie była duża, a nikt na świcie nie był w stanie przewidzieć jak rozwinie się epidemia. W czarnym scenariuszy groziło nam że nasze państwo pozostanie bez prezydenta - powiedział.

Premier: opozycja postanowiła pobić rekord bezzasadnych wniosków o wotum nieufności

Premier Mateusz Morawiecki, który zabrał głos w dyskusji podkreślił, że wszystkie trzy wnioski, które na początku czerwca złożył klub KO - o odwołanie wicepremiera i szefa MAP Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka - "można zbyć jednym, podstawowym argumentem o konieczności przeprowadzenia wyborów prezydenckich".

Premier wskazywał, że służby podległe Kamińskiemu odegrały "fundamentalną i bardzo pozytywną rolę w zabezpieczeniu życia społecznego w czasie największej tragedii ostatnich lat - Covid-19".

- Policjanci, którzy dbali o to, żeby utrzymać porządek publiczny w czasie, kiedy nielegalne demonstracje - podsycane zresztą z tej strony sceny politycznej - doprowadzały - bo trzeba podkreślać - do wielu zgonów kilka tygodni później. Przecież jest rzeczą oczywistą, że demonstracje w szczycie drugiej fali prowadziły do wzajemnych zakażeń, a w ślad za tym, kilka tygodni później, do zgonów - mówił premier.

- To jest prawda, która powinna was kłuć w wasze serca. Pan minister Kamiński starał się temu zapobiegać. Jeżeli ja miałbym jakąś uwagę do tego, to raczej uważam dzisiaj, na zasadzie ex post, że powinniśmy może więcej jeszcze interweniować, aby nie dochodziło do tych demonstracji, bo one doprowadzały do zgonów - powiedział Morawiecki.

Zwracał też uwagę, że policja i służby graniczne przyczyniły się także do powstrzymania "licznych fal przychodzących z zagranicy". Przypominał również o weryfikowaniu przez policję przestrzegania kwarantanny.

Morawiecki do opozycji: przypomnę wam, jak zachowywaliście się wobec demonstrantów

Szef rządu przekonywał, że zarzuty opozycji wobec Kamieńskiego, dotyczące działań policji świadczą o tym, że stosuje ona swoją własną miarę. - Przypomnę wam, jak wy zachowywaliście się wobec demonstrantów. Otóż pamiętacie może akcję "Widelec", którą "Gazeta Wyborcza" opisała jako "skuteczną pacyfikację". Mój Boże, gazeta, która utuczyła się, urosła na szyldzie Solidarności, na idei Solidarności, ma czelność pisać, że to pacyfikacja, takiego słowa użyła, kibiców Legii Warszawa - stwierdził Morawiecki.

Przekonywał, że w czasie tej akcji doszło do "bestialskiego bicia, bestialskiego potraktowania ludzi przez policję i służby specjalne". - Wy ponosicie za to odpowiedzialność - stwierdził.

ZOBACZ: Wiceminister Waldemar Kraska: od północy kwarantanna dla wracających spoza strefy Schengen

Zwracając się do posłów Konfederacji powiedział: - Przypomnijcie sobie rok 2011 i ówczesne bicie, kopanie demonstrantów, brutalne interwencje przeciwko polskim patriotom, którzy chcieli zademonstrować swoją miłość do ojczyzny w rocznicę niepodległości. Przypomnijcie sobie, jeśli mówicie już o używaniu sprzętu, demonstracje ze stycznia czy lutego w Jastrzębiu czy w Zabrzu, kiedy używaliście, rząd Platformy Obywatelskiej używał, przeciwko górnikom broni gładkolufowej, armatek wodnych - mówił premier.

Ocenił, że za czasów Kamińskiego policja zachowywała się powściągliwie w porównaniu do wymienionych przez niego sytuacji. Morawiecki wskazywał, że policje w Niemczech, Francji czy Holandii podczas protestów w tamtych krajach stosuje daleko bardziej brutalne interwencje. Według szefa rządu, Kamiński "w trudnej, dramatycznej sytuacji starał się znaleźć zloty środek, żeby zabezpieczyć zdrowie i życie Polaków".

Podziękował Kamińskiemu za jego działania jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przypomniał, że w ostatnich dniach CBA świętowało 15-lecie powołania. - To wielka zasługa ministra Kamińskiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego - mówił.

Premier stwierdził, że od powołania CBA "zaczęliśmy żyć w innym kraju, bo zmora III Rzeczpospolitej, jaką była korupcja, przynajmniej w bardzo znacznym stopniu została ograniczona". - To wielka zasługa tego, co minister Kamiński całe życie robił. Minister Kamiński jest przede wszystkim państwowcem. Wiem, że to słowo rzadko pada z waszych usta, nie bardzo jesteście w stanie je zrozumieć, ale Kamiński dba o jakość instytucji, by życie publiczne było jak najbardziej uczciwe. Tego możecie być pewni - mówił Morawiecki.

Dodał, że "nasze państwo powinno być jeszcze silniejsze, powinniśmy się lepiej zabezpieczać przed cyberatakami ze strony Rosji i ze strony służb rosyjskich". - Powinniśmy lepiej się zabezpieczać w sensie prewencji różnego rodzaju nielegalnych demonstracji, potrafić interweniować. Ale ilość deficytów, które musimy nadrabiać, na skutek tej wielkiej zapaści, jaką było traktowanie państwa jako piątego koło u wozu, nocnego stróża co najwyżej, w czasach rządów liberałów, neoliberałów, to deficyty które trzeba nadrabiać latami - stwierdził Morawiecki.

Dyskusja nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Sasina

- Dziś przedstawiamy akt oskarżenia wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina - powiedział szef klubu KO Cezary Tomczyk uzasadniając wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera.

Jak mówił, "mamy szereg zarzutów; wybory to tylko jeden z nich".

- Ten rząd jest symbolem marnotrawstwa, jest symbolem partactwa, ale jest też symbolem korupcji. Dlaczego korupcji? Dlatego, że pan Jacek Sasin, minister aktywów państwowych odpowiada za każdego nominata partyjnego, który zasiada w spółkach Skarbu Państwa - mówił Tomczyk.

Wnioski ws. Dworczyka, Kamińskiego i Sasina

Klub KO złożył wnioski o odwołanie Sasina, Kamińskiego i Dworczyka na początku czerwca, uzasadniając je tym, że Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie zarzuciła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz właśnie szefom MSWiA, MAP i KPRM złamanie prawa w związku z organizacją wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja ub. roku.

We wniosku o odwołanie szefa KPRM posłowie KO ocenili m.in., że "suma czynności podejmowanych przez ministra Dworczyka doprowadziła do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce".

ZOBACZ: Poseł KO: nie czekam na Tuska, jego powrót nie będzie game changerem

W sprawie Kamińskiego napisano m.in. że miał on wiedzę, iż "przygotowanie wyborów prezydenckich na podstawie decyzji premiera z pominięciem przy ich organizacji obowiązujących przepisów prawa oraz kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej jest wątpliwe prawnie".

Z kolei we wniosku dotyczącym Sasina napisano m.in. że oceniając liczne uwagi i opinie nie tylko opozycji, ale "przede wszystkim ekspertów, głównie epidemiologów, wirusologów o i prawników" Sasin "powinien był powziąć wątpliwość czy obsesyjne dążenie do organizowania wyborów prezydenckich w maju ub.r. jest uzasadnione (również z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia).

WIDEO - Zakażenie po przyjęciu szczepionki. Pojawiają się kolejne przypadki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/PAP