Policjant z Kędzierzyna-Koźla zatrzymał 23-latka, który jadąc samochodem zlekceważył przepisy ruchu drogowego. Jak się okazało, był poszukiwany za niestawienie się do odbycia kary więzienia. Teraz dodatkowo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Podczas patrolu ulicami miasta uwagę funkcjonariusza drogówki zwróciło osobowe audi, którego kierowca zlekceważył znak zakazu ruchu.

Podczas kontroli dokumentów okazało się, że siedzący za kierownicą 23-latek jest poszukiwany przez sąd i ma do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prowadził też samochód, chociaż miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a auto nie miało aktualnych badań technicznych.

Kierowca trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę. Dodatkowo za niestosowanie się do zakazu sądowego i pozostałe wykroczenia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

