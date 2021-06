Padła jedna z najwyższych wygranych w historii Lotto. To ponad 24 miliony złotych - poinformowano na oficjalnej stronie Totalizatora Sportowego. Na razie nie wiadomo, gdzie wysłano szczęśliwy kupon. Liczby, które skreślił szczęśliwiec to: 9, 10, 14, 23, 25 i 44. Wylosowano je we wtorek wieczorem.