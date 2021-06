Jan Kanthak: w PO trwa pojedynek "dziadersów" z młodymi

- Nie lubię słowa "dziaders", bo używa się go w kręgach lewicowo-liberalnych - przyznał w "Debacie Dnia" Jan Kanthak z Solidarnej Polski. Mimo to, chwilę później użył tego stwierdzenia, mówiąc o "pojedynku dziadersów" w Platformie Obywatelskiej. Jego zdaniem, walczą oni z młodymi członkami tej formacji, którzy sprowadzili ją "na lewą stronę" sceny politycznej.

Goście wtorkowego programu "Debata Dnia" rozmawiali między innymi o przewidywanym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Zaproszeni przez Agnieszkę Gozdyrę politycy dyskutowali też o znaczeniu słowa "dziaders".

"Nie lubię tego słowa, używają je kręgi lewicowo-liberalne"

Gośćmi poniedziałkowej "Debaty Dnia" byli Sebastian Wierzbicki z Nowej Lewicy, Jan Kanthak z Prawa i Sprawiedliwości oraz Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.

- Nie lubię słowa "dziaders", bo używa się go w kręgach lewicowo-liberalnych - stwierdził Jan Kanthak. Dodał także, że obecnie odbywa się "pojedynek dziadersów" w Platformie Obywatelskiej, czyli "Grzegorza Schetyny w koalicji z Donaldem Tuskiem kontra młodzi, którzy zaprowadzili tę partię na bardzo lewą stronę".

Polityk Solidarnej Polski nazwał Arkadiusza Myrchę "znanym schetynowcem" i być może "mentalnym dziadersem".

"Nie wiem, w jakim charakterze zamierza wrócić Tusk"

- Nikt mi nigdy nie postawił takiego zarzutu, nie wiem co się kryje za tym określeniem. Ale może te wyjazdowe kluby Zjednoczonej Prawicy odkryją przed nami nowe meandry polityczne - zażartował Myrcha.

Goście Agnieszki Gozdyry wrócili później do tematu Donalda Tuska.



- Nie wiem, w jakim charakterze on zamierza wrócić. My jako Lewica oczywiście kibicujemy każdemu demokratycznemu ugrupowaniu w tym, aby rósł w siłę i pomógł nam odsunąć PiS od władzy, bo dziś chyba jest to nasz wspólny cel na opozycji - stwierdził Sebastian Wierzbicki.

