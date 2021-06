W czeskich mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Teplic na którym widać, jak funkcjonariusz policji przytrzymuje kolanem zatrzymanego mężczyznę romskiego pochodzenia. Mężczyzna zmarł później w karetce. Wiele osób porównuje to zdarzenie ze śmiercią George'a Floyda.

Zdarzenie zarejestrowano 19 czerwca. Widać na nim, jak trzej funkcjonariusze z Teplic w północnych Czechach zatrzymują mężczyznę. Jeden z nich trzyma go za stopy, inny uciska kolanem jego szyję, a trzeci próbuje go zakuć w kajdanki. W tle słychać głosy kilku obserwatorów.

"To ich praca"

- Duszą go - krzyczy kobieta.

- To ich praca - odpowiada jej stojący obok mężczyzny, broniąc policyjnej interwencji.

- Nie wstawaj, nie wstawaj - radzi zatrzymanemu inny.

Policjant uciskał kolanem szyję zatrzymywanego przez klika minut. Ten najpierw próbował się oswobodzić, później opadł z sił, a pod sam koniec nagrania wydaje się, że zupełnie stracił przytomność.

- Ludzie mówili mi, że nazywa się Stanisław i ma około 40 lat. Mieszkał na ulicy, ale pracował w pobliskim supermarkecie jako ochroniarz. Kiedy zobaczył, że inny mężczyzna rozbiera pojazd, próbował interweniować. Przyjechała policja, powalili go na ziemię, myśląc, że to on tego dokonał - mówił Jozef Miker, aktywista i lider czeskiej społeczności Romów w rozmowie z Guardianem po powrocie z miejsca zdarzenia.

Rozpowszechnienie nagrania z interwencji w mediach społecznościowych sprawiło, że wielu internautów porównuje śmierci mężczyzny ze sprawą George'a Floyda. "Brutalność policji zakończyła się śmiercią młodego mężczyzny w Teplicach. Niech romski George Floyd z spoczywa w pokoju" - napisał jeden z internautów. Floyd został zamordowany w Minneapolis w maju 2020 r. po tym, jak funkcjonariusz policji Derek Chauvin klęczał przez kilka minut na jego szyi.

Dyskryminacja Romów w Europie została dobrze udokumentowana przez agencje praw człowieka, ale europejska komisja przeciwko rasizmowi i nietolerancji (Ecri) skrytykowała władze Republiki Czeskiej za to, że nie gromadzi danych na temat równości Romów w kraju - zwraca uwagę Guardian.

"Systematyczne uprzedzenia" wobec Romów

Według badania przeprowadzonego w 2012 r. przez Ecri, czescy Romowie, obok Romów we Włoszech, doświadczają największej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, przy czym ponad 60 proc. ankietowanych twierdzi, że doświadczyli dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne.

W raporcie Amnesty International z 2015 r. podkreślono "systematyczne uprzedzenia", z jakimi borykają się dzieci romskie w czeskich szkołach z powodu procesu segregacji, który może przyczynić się do ich dalszej dyskryminacji w społeczeństwie.

Stanowisko policji

Regionalny rzecznik policji Daniel Vítek powiedział, że policja otrzymała w sobotę tuż przed 15:00 skargę dotyczącą dwóch mężczyzn walczących i uszkadzających samochody na ulicy Dubskiej w Teplicach.

- Po przybyciu znaleźliśmy rannego mężczyznę bez koszuli. Kiedy policjanci zbliżyli się, był agresywny; podrapał ich i ugryzł. Policja musiała zastosować środki przymusu do czasu przyjazdu, w której mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji. Lekarz obecny na miejscu powiedział, że przyczyną śmierci było najprawdopodobniej zatrucie - powiedział rzecznik.

W poniedziałek policja zaktualizowała swoje oświadczenie, mówiąc, że wstępna biopsja pośmiertna wyeliminowała jakikolwiek związek z interwencją policji.

Jednak aktywista Jozef Miker nie zgadza się z tym i mówi, że podczas gdy policja twierdzi, że był chory i zażywał narkotyki, miejscowi, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że jest czysty, zażywa tylko leki na ból pleców". - Nietrudno sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy ktoś klęka choremu na szyję - podkreślił.

