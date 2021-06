We wtorek po południu rząd przedstawi szczegóły Loterii Narodowego Programu Szczepień - dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Dodatkowo mamy poznać szczegóły zmian w podawaniu drugiej dawki preparatów przeciw COVID-19, aby ułatwić zaszczepienie się podczas urlopu. Od 1 lipca będzie można to zrobić w dowolnym punkcie - niekoniecznie w tym, gdzie przyjęliśmy pierwszą dawkę.

Pod koniec maja koordynator programu szczepień Michał Dworczyk informował, że "loteria szczepionkowa" ruszy 1 lipca. W finale do wygrania będą dwie nagrody w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody hybrydowe. W losowaniu będzie mógł wziąć udział każdy zaszczepiony.

"Wierzymy, że loteria wpłynie na zainteresowanie szczepieniami"



Za realizację loterii odpowiadał będzie Totalizator Sportowy, przy wsparciu spółek skarbu państwa. Dworczyk dodał wówczas, iż formuła loterii będzie umożliwiać także dołączenie się do niej samorządom. Nagrodę finansową otrzyma 500 gmin, w których preparat przyjęło proporcjonalnie najwięcej mieszkańców.

- Wierzymy, że loteria pozytywnie wpłynie na zainteresowanie programem szczepień. Na te wszystkie działania, o których dziś mowa wydamy ponad 140 mln zł. To jest bardzo dużo pieniędzy, ale to pieniądze przeznaczone na to, żeby jak najszybciej poradzić sobie z pandemią - komentował.

Cztery szanse, by wygrać



Co 2000 osoba przystępująca do loterii wygra 500 zł, a każdy uczestnik będzie miał cztery szanse na wygraną. Ponadto w puli nagród są m.in. hulajnogi elektryczne.

Polsat News ustalił także, że rząd potwierdzi rezygnację z zasady, iż drugą dawkę szczepionki trzeba przyjąć w tym samym miejscu, co pierwszą. Ma to ułatwić zaszczepienie się przeciw COVID-19 w letnich miesiącach i umożliwić wakacyjne wyjazdy. Na wtorkowej konferencji zostaną podane szczegóły zasad systemu szczepień, które będą obowiązywać od 1 lipca.

wka/ sgo/Polsat News