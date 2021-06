Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 20 czerwca

Mamy 133 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (21), mazowieckiego (15), łódzkiego (13), wielkopolskiego (13), kujawsko-pomorskiego (11), lubelskiego (11), pomorskiego (9), podkarpackiego (8), małopolskiego (7), podlaskiego (5), dolnośląskiego (4), zachodniopomorskiego (4), opolskiego (3), świętokrzyskiego (3), lubuskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem 2 878 767/74 828 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.

W szpitalach jest 1451 chorych z COVID-19, a 238 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 11 436 łóżek i 1192 respiratory. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 63 662 osoby. Resort podał, że wyzdrowiało dotąd 2 650 476 zakażonych.

Umowa na 40 mln szczepionek od Pfizera

Rząd Filipin podpisał umowę na dostawę 40 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer/BioNTech - poinformował w niedzielę szef rządowych zamówień na szczepionki Carlito Galvez.

Dostawy szczepionki rozpoczną się jesienią. Dzięki temu Filipiny będą miały do dyspozycji ok. 113 mln dawek, bowiem wcześniej podpisały umowy na dostawy szczepionek Sinovac (26 mln dawek), Sputnik V (10 mln), Moderny (20 mln) i AstraZeneki (17 mln).

Według Galveza to "największa i najbardziej decydująca umowa, jaką mieliśmy na 2021 rok". - To znacznie wzmocni nasz krajowy program szczepień i umożliwi nam realizację naszego celu, jakim jest osiągnięcie odporności stadnej do końca roku – powiedział Galvez.

Umowa pojawia się w czasie, gdy opóźnienia w dostawach szczepionek zmusiło niektóre miasta w regionie stołecznym do zamknięcia punktów szczepień. To skomplikowało wysiłki Manili na rzecz przyspieszenia szczepień w kraju, w którym jest jedna z największych w Azji liczba infekcji i zgonów.

