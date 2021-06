Dostawy szczepionki rozpoczną się jesienią. Dzięki temu Filipiny będą miały do dyspozycji ok. 113 mln dawek, bowiem wcześniej podpisały umowy na dostawy szczepionek Sinovac (26 mln dawek), Sputnik V (10 mln), Moderny (20 mln) i AstraZeneki (17 mln).

Największa umowa w 2021 roku

Według Galveza to "największa i najbardziej decydująca umowa, jaką mieliśmy na 2021 rok". - To znacznie wzmocni nasz krajowy program szczepień i umożliwi nam realizację naszego celu, jakim jest osiągnięcie odporności stadnej do końca roku - powiedział Galvez.

Umowa pojawia się w czasie, gdy opóźnienia w dostawach szczepionek zmusiło niektóre miasta w regionie stołecznym do zamknięcia punktów szczepień. To skomplikowało wysiłki Manili na rzecz przyspieszenia szczepień w kraju, w którym jest jedna z największych w Azji liczba infekcji i zgonów.

Zamieszkane przez ok. 108 mln ludzi Filipiny do tej pory zaszczepiły ponad 8 milionów osób, ale nie wszyscy otrzymali drugą dawkę. Celem rządu w Manili jest zaszczepienie od 50 do 70 milionów ludzi, aby uzyskać odporność stadną.

Galvez wyjaśnił, że podpisanie tak dużego zamówienia było możliwe dzięki spadkowi zapotrzebowania na szczepionki w wielu dużych i bogatych krajach, które dostały więcej dawek niż wynosi ich zapotrzebowanie.

aml/PAP