Francja. Protest lekarzy. Wypalenie zawodowe i samobójstwa

Demonstranci w białych fartuchach wyruszyli około godz. 14. ze szpitala Pitie-Salpetriere w Paryżu do ministerstwa zdrowia. Manifestację zorganizował związek zawodowy National Intersyndicale des internees (Isni).

"Ledwo stoimy na nogach"

- Strajkujemy przez 48 godzin, bo to tygodniowy limit pracy według prawa. Po przekroczeniu tej granicy stajemy się niebezpieczni dla pacjentów, przepracowanie może prowadzić do wypalenia i depresji. Ledwo stoimy na nogach - powiedział agencji AFP przewodniczący Isni Gaetan Casanova.

Demonstrujący wskazali również na problem samobójstw wśród młodych lekarzy w czasie pandemii koronawirusa.

- Niektórzy przełożeni wykraczają poza swoje prawa, prosząc o wszystko i o każdym czasie. Jest duża presja - stwierdziła Carole Decaester, której syn Laurent popełnił samobójstwo w wieku 30 lat, po 10 latach studiów medycznych.

Premier Jean Castex zaszczepiony AstraZeneką

Tymczasem w ciągu doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 2624 osób. W szpitalach zmarło 22 chorych z Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 110 753 – podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Do szpitali przyjęto 102 chorych, w tym 24 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z Covid-19 zmniejszyła się o 207, do 10 531. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1 703 chorych.

Od początku pandemii co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 31 964 313 osób (tj. 47,7 proc. populacji i 60,9 proc. osób dorosłych), a 16 209 689 dwie dawki (tj. 24,2 proc. populacji i 30,9 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano 547 849 szczepień, z czego 251 417 pierwszą dawką, a 296 432 - drugą.

W sobotę drugą dawkę szczepionki AstraZeneca otrzymał również premier Jean Castex - poinformowała kancelaria premiera.

