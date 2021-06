- W związku z dzisiejszymi zgromadzeniami w centrum Warszawy może dojść do utrudnień w ruchu. Wydarzenia zabezpieczają stołeczni policjanci. Obecnie wstrzymany jest ruch na ul. Świętokrzyskiej od ul. Kopernika do ul. Marszałkowskiej - przekazał w środę rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Grupy związkowców zaczęły się gromadzić m.in. na rogu Jasnej i Świętokrzyskiej przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Obie ulice są zablokowane. Uczestnicy protestu używają syren, gwizdków, wuwuzeli. Są różne związki, mają flagi transparenty z postulatami sprawiedliwej transformacji, godnej płacy. Policjanci są ustawieni przed budynkiem KE. Na miejscu jest zespół antykonfliktowy policji.

Protest przed siedzibą PGE

Przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej protestowali z kolei związkowcy m.in. z OPZZ, Solidarności, Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, Związku Zawodowego Elektryków Elektrowni Bełchatów, Międzyzakładowego ZZ "Odkrywka" KWB Bełchatów. Autobusy dowożą kolejne grupy z całej Polski.

Protest zapowiedziany przez OPZZ ma przejść sprzed siedziby KE w Warszawie, obok Ministerstwa Aktywów Państwowych, siedziby PGE i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. "Pochód zakończy się pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów, gdzie przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski złoży list otwarty, zaadresowany do premiera Mateusza Morawieckiego" - przekazali organizatorzy.

Demonstranci protestują - jak wcześniej informowali organizatorzy - przeciwko łamaniu przez rząd zasad współpracy ze stroną związkową, niezrozumiałym restrukturyzacjom poszczególnych zakładów pracy oraz jawnemu łamaniu praw pracowniczych. Oczekują oni od rządu m.in. szczegółów na temat planu wydzielenia ze spółek energetycznych zakładów opartych na węglu i skupienia ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) oraz podjęcia konkretnych działań, zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy w miejsce utraconych na skutek transformacji energetycznej.

"Wypowiadane są układy zbiorowe pracy"

- Od wielu lat jesteśmy zapewniani, że tzw. zielona transformacja będzie sprawiedliwa i że nie będzie powtórki z lat 90-tych, kiedy to zamykano zakłady pracy, a tysiące pracowników z dnia na dzień znalazło się na bruku - powiedział szef OPZZ Andrzej Radzikowski. - Już w maju ubiegłego roku apelowaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego o rozmowy na temat przekształceń w górnictwie i energetyce. Niestety rząd nie podjął tej inicjatywy, a rozmowy ze związkami zawodowymi rozpoczął dopiero po strajkach górników Polskiej Grupy Górniczej. Rozmowy ograniczyły się głównie do tej spółki i do wydobycia węgla kamiennego, pomijając zupełnie kwestię węgla brunatnego i energetyki. Tymczasem wypowiadane są zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy - dodał.

Z kolei druga manifestacja zaplanowana jest przez "Solidarność" o godz. 12. Manifestacja organizowana jest przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S". Organizatorzy przekazali, że powodem protestu jest całkowity brak dialogu społecznego w branży energetyczno-paliwowej, łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz zagrożenie utraty miejsc pracy. "W konsekwencji zagrożona jest suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne kraju" - wskazano.