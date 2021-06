Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że mamy potwierdzone 84 przypadki zakażeń wariantem Delta. Polityk z zaapelował także, zwłaszcza do mieszkańców południa Polski, żeby się szczepić. - Jeśli nie zaszczepimy od 70 do 90 proc. społeczeństwa, niewykluczone, że na jesień będziemy mieć czwartą falę zakażeń i powrót do restrykcji - powiedział w programie "Nowy Dzień" w Polsat News.