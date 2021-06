Rząd Portugalii ogłosił, że stolica kraju - Lizbona - od czwartku będzie otoczona kordem sanitarnym, który oznacza zakaz wjazdu i wyjazdu do miasta.

Stworzenie kordonu sanitarnego wokół aglomeracji Lizbony to efekt wzrostu zachorowań na Covid-19. Cała stołeczna aglomeracja pozostanie zamknięta od czwartku do co najmniej poniedziałkowego poranka.

Rzeczniczka rządu Mariana Vieira da Silva, przekazała, że wraz z nasileniem się dynamiki zakażeń, rząd prawdopodobnie wstrzyma też wdrożenie zapowiedzianego na koniec czerwca luzowania kolejnych restrykcji przeciwepidemicznych.

Najwięcej zakażeń od lutego

Rząd Portugalii planował, że pod koniec czerwca zacznie się luzowanie restrykcji związanych z pandemią. Wiele wskazuje, że do tego nie dojdzie.

Według ostatnich danych w Portugalii w ciągu doby koronawirusem zaraziło się ponad 1200 osób. To najwyższy wynik od lutego.

Akceptacja paszportów

Jak poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS), agenda rządu Portugalii, emisja pierwszych paszportów Covid, zwanych też zielonym certyfikatem cyfrowym, nastąpi najpóźniej do piątku. Według zatwierdzonych przez władze medyczne Portugalii przepisów o emisji paszportu Covid dokument ten będzie wydawany bezpłatnie.

Władze DGS wyjaśniły, że mieszkańcy Portugalii będą mogli wydrukować elektroniczny dokument z nadzorowanej przez ministerstwo zdrowia strony internetowej lub otrzymać go w formie maila.

Według służb medycznych Portugalii certyfikat ma być dowodem, że posiadacz dokumentu zakończył proces szczepień, przebył Covid-19 lub przeprowadzone u niego badania dały wynik negatywny.

Wydawany przez Portugalię paszport Covid będzie honorowany na terenie państw UE, a także w Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz w Liechtensteinie. Na zasadzie wzajemności Lizbona zgodzi się honorować podobne dokumenty wystawione przez służby medyczne tychże krajów.

