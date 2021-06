Anglia opóźnia luzowanie restrykcji. Premier wyjaśnia

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował o opóźnieniu o cztery tygodnie luzowania restrykcji, które miało nastąpić 21 czerwca. Jest to związane z liczbą szczepień oraz nowym wariantem wirusa Delta.

Boris Johnson na konferencji prasowej powiedział, że rząd jest zaniepokojony wariantem Delta. Dodał, że liczba nowych przypadków rośnie o około 64 proc. tygodniowo, a w najbardziej dotkniętych obszarach podwaja się co tydzień.

- Nawet jeśli związek między zakażeniem a hospitalizacją został osłabiony, nie został zerwany - powiedział Johnson i dodał, że rośnie liczba osób na oddziałach intensywnej terapii.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (14 June 2021) https://t.co/jqGvXyJU2i — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 14, 2021

Premier podkreślił, że rząd stanął przed trudnym wyborem, czy odblokować czwarty etap luzowania restrykcji. Miał on nastąpić 21 czerwca. Jak dodał, nie zostały spełnione przesłanki, by wykonać ten krok i rozsądniej będzie poczekać "trochę dłużej".

Luzowanie restrykcji jest wstrzymane do 19 lipca. Według szefa rządu po czterech tygodniach dalsze opóźnienia nie będą konieczne. Data ta związane jest ze szczepieniem Brytyjczyków. Rząd ma nadzieję, że dzięki przyspieszonemu programowi szczepień, do połowy lipca dwie trzecie dorosłej populacji otrzyma dwie dawki szczepionki, a wszyscy powyżej 18. roku będą mieli możliwość przyjąć co najmniej jedną dawkę.

Po dwóch tygodniach, czyli 5 lipca, nastąpi ponowna ocena sytuacji i jeśli nastąpi poprawa, termin znoszenia obostrzeń mógłby zostać przyspieszony.

Wcześniej w poniedziałek podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 7742 nowe zakażenia koronawirusem, co jest drugim najwyższym bilansem od końca lutego. W zeszłym tygodniu brytyjski rząd informował, że indyjski wariant (Delta) odpowiada za 91 proc. nowych przypadków.

