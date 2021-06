Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał 32-latek, który kierował ciągnikiem siodłowym z naczepą. Został zatrzymany przez policję w woj. łódzkim. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu kom. Urszula Szymczak, kompletnie pijany kierowca tira został zatrzymany w czwartek przed południem podczas kontroli drogowej w miejscowości Wrzeczko w pow. łowickim.

Kierowca zatrzymany

W czasie przeprowadzonego przez funkcjonariuszy badania trzeźwości okazało się, że 32-letni kierowca ciężarowego dafa z naczepą ma w organizmie 3,1 promila alkoholu.

"Na szczęście nie doszło do tragedii i mężczyzna zakończył jazdę. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy, który odpowie teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi do 2 lat pozbawienia wolności" - poinformowała kom. Szymczak.

Zaapelowała do kierowców o rozsądek. Wskazała, że za kierownicę wsiadamy tylko trzeźwi. W przeciwnym razie stwarzamy ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych użytkowników dróg. Nietrzeźwość kierującego jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków w Polsce.

an/PAP