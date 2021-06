Do zdarzenia doszło w kwietniu 2020 roku na rondzie w miejscowości Rąbień (woj. łódzkie). 41-letni kierowca Suzuki Swift z dużą prędkością wjechał na nasyp ronda i wzbił się autem w powietrze, przeleciał kilkadziesiąt metrów w tym nad pomnikiem Jana Pawła II i "wylądował" na terenie pobliskiego kościoła.

Auto uderzyło w jeden z budynków gospodarczych należący do Parafii Zwiastowania Pańskiego. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Kierowca został zakleszczony we wraku auta. Dopiero dzięki interwencji strażaków udało się go wydobyć z pojazdu, a następnie został przetransportowany karetką do szpitala. Dopiero po miesiącu możliwe było jego przesłuchanie.

41-letni Maciej K. podczas zdarzenia był pijany. Miał we krwi 1,4 promila alkoholu. Po wypadku tłumaczył, że w Święta Wielkanocne pokłócił się z partnerką, wypił wódkę, którą popił piwem, a następnie wsiadł za kierownicę samochodu.

Akt oskarżenia w sprawie Macieja K. trafił do Sądu Rejonowego w Zgierzu. Jak poinformowała "Fakt" sędzia Iwona Konopka, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi zapadł już w tej sprawie wyrok. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze, a wyroku nie zaskarżyła żadna ze stron procesowych.

41-latek usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy. Ponadto sąd orzekł środek karny w postaci 5-letniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz nakazał zapłatę 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

wys/ml//Fakt/polsatnews.pl