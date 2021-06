Prezydent Niemiec z wizytą w Polsce. Tematem rozmów m.in Nord Stream 2

Ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Steinmeiera przez prezydenta Andrzeja Dudę odbędzie się przed południem na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie prezydenci Duda i Steinmeier będą rozmawiać w "cztery oczy", po czym odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów. Po rozmowach Duda i Steinmeier spotkają się z mediami.

Rozmowy prezydentów

Po konferencji prasowej prezydentów zaplanowane jest oficjalne śniadanie wydawane przez prezydenta Polskiej na cześć prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Po południu przywódcy Polski i Niemiec spotkają się na Zamku Królewskim z młodzieżą z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Przewidziano wówczas wystąpienia prezydenta RP i RFN.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski powiedział, że jednym z tematów rozmowy prezydentów Dudy i Steinmeiera będzie kwestia realizacji Traktatu.

Jak wskazał, rozmowa będzie dotyczyła także kwestii bieżących, w tym wydarzeń na Białorusi i na Ukrainie, przyszłości Unii Europejskiej oraz "nowych relacji transatlantyckich, które wyłaniają się z ostatnich decyzji i ruchów po stronie amerykańskiej i niemieckiej".

Tematem Nord Stream 2?

Wiceszef MSZ pytany w TVP Info czy podczas spotkania poruszony będzie też temat gazociągu Nord Stream 2 potwierdził, że tak. - To spotkania, ta wizyta jest związana z 30-leciem traktatu między Polską a Niemcami, a więc z jednej strony będzie to okazja do przeglądu tego traktatu, nie do celebracji, świętowania. W naszej opinii ten traktat ma swoje zalety, natomiast trzeba też jasno wskazać, że ma też obszary gdzie jego postanowienia nie są realizowane wobec mniejszości polskiej w Niemczech - zaznaczył wiceminister.

Wskazał, że chodzi o nauczanie języka polskiego czy opiekę nad organizacjami polonijnymi. - Tutaj mam nadzieję, jestem przekonany, że będzie przestrzeń do dyskusji - dodał Szynkowski vel Sęk.

Jak zaznaczył, spotkanie będzie z jednej strony okazją do dyskusji "o blaskach i cieniach traktatu polsko-niemieckiego, z drugiej strony okazją do jasnego przekazania sygnału potrzymania naszego stanowiska ws. Nord Stream II". W tym kontekście wskazał, na negatywne konsekwencje uruchomienie tego gazociągu, które "może przynieść nie tylko dla Polski, krajów bałtyckich, ale i dla solidarności europejskiej".

