Nielegalny handel bronią. Akcja CBŚP na terenie ośmiu województw

Ponad stu policjantów było zaangażowanych w zatrzymanie siedmiu osób, które handlowały bronią. Funkcjonariusze przeszukali 30 miejsc i przejęli blisko 300 sztuk broni, a także trzy tysiące sztuk amunicji. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze przeprowadzili jednocześnie akcje na terenie ośmiu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Broń, amunicja, granaty i noże

W ramach tych działań funkcjonariusze CBŚP przeszukali blisko 30 obiektów i zatrzymali siedmiu podejrzanych. W wyniku przeszukań policjanci odkryli i zabezpieczyli 183 szt. broni palnej krótkiej, 103 szt. broni palnej długiej, 73 szt. istotnych elementów broni palnej (np. lufy,

zamki, baskile), a także ok. trzech tys. sztuk amunicji różnego rodzaju, dwa granaty bojowe, pocisk artyleryjski i 200 zapalników do materiałów wybuchowych. Ponadto zabezpieczono cztery sztuki broni białej, w tym dwa ostrza ukryte w laskach. Część zabezpieczonej broni znajdowała się w skrytkach specjalnie przygotowanych do jej przechowywania.

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące m.in. handlu bronią palną, przerabiania broni lub posiadania broni palnej czy amunicji bez wymaganego zezwolenia. Ponadto cztery osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kara do 10 lat pozbawienia wolności

Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych, z czego dwie aresztowano warunkowo z możliwością zamiany na poręczenie majątkowe.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystkie zabezpieczone przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie przez śledczych, którzy będą teraz ustalać między innymi to, czy przejęta broń mogła być wykorzystana do popełnienia przestępstw. Śledczy będą także wyjaśniać skąd pochodziła broń.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Akcję przeprowadziło CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej. W działaniach wzięło udział ponad stu policjantów, w tym funkcjonariusze z wielu zarządów terenowych biura oraz policyjni kontrterroryści, pirotechnicy i biegli.

