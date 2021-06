- To co cytowane w publikacjach na temat posiedzenia Sejmu zostało poprzekręcane, momentami mocno, w sposób lekko złośliwy. Zachęcam do dużej ostrożności wobec wycieków danych i wobec takich przecieków - zapewnił w "Graffiti" Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji odpowiadał na pytanie, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o planach rosyjskiej inwazji na Polskę.

W środę, na wniosek premiera Morawieckiego odbyło się, niejawne posiedzenie Sejmu. Podczas obrad miała być przedstawiona informacja w sprawie cyberataków, które dotknęły Polskę.

Sprawa cyberataków na Polskę zaistniała w opinii publicznej w ubiegłym tygodniu. Wówczas szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Podkreślił jednocześnie, że "w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny".

"Nikt nie może być pewny"

Grzegorz Kępka pytał gościa "Graffiti" Krzysztofa Bosaka, czy jego skrzynka mailowa jest bezpieczna. - Gdybym był lekkomyślny to powiedziałbym, że jest bezpieczna. Z obecnie dostępnych informacji wynika, że korzystam z nieco lepiej zabezpieczonego dostawcy poczty elektronicznej, niż korzystał szef Kancelarii Premiera - mówił Bosak.

- Znając współczesne realia cyberbezpieczeństwa i cyberszpiegostwa - nikt nie może być pewny. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny, kiedy może być zhakowany. Ciągle dochodzi do wycieków haseł, ciągle dochodzi do udanych cyberataków, to jest swego rodzaju wyścig zbrojeń i dlatego nawet fałszywe poczucie bezpieczeństwa może być czynnikiem, który prowadzi do wycieku danych - zapewniał poseł Konfederacji.

Bosak przyznał, że u co najmniej jednego działacza Konfederacji doszło do skutecznego włamania na skrzynkę. W przypadku posłów, ataki są prowadzone co najmniej od zeszłego roku.

"Politycy lali wodę"

Odnosząc się do tajnego posiedzenia Sejmu, Bosak zapewnił, że w jego ocenie "prawie wszystko, co zostało powiedziane na wczorajszym, tajnym posiedzeniu Sejmu, mogłoby zostać powiedziane na posiedzeniu jawnym". - Gdyby odbyło się jako jawne, być może miałoby wyższy poziom, bo politycy wiedzieliby, że jest transmitowane i dużo bardziej staraliby się stworzyć na opinii publicznej wrażenie, że realizują jakąś strategię, odpowiadają na problem - mówił, dodając, że "politycy lali wodę, by odbębnić procedurę".

Pytany, czy Jarosław Kaczyński mówił "o gotowych planach inwazji Rosji na Polskę", Bosak zapewnił, że przez jawność posiedzenia, nie chce wyjaśniać, czy niektóre tezy "padły lub nie". - Natomiast mogę powiedzieć, że zapoznałem się z publikacjami. Moim zdaniem nie zawierają w pełni prawdziwych informacji. To co jest tam cytowane zostało poprzekręcane, momentami mocno, w sposób lekko złośliwy. Zachęcam do dużej ostrożności wobec wycieków danych i wobec takich przecieków - dodał Bosak.

